Man steelt 42.000 zelftesten in Australië

In een magazijn in de buurt van het Australische Sydney heeft een man 42.000 zelftesten gestolen. Dat hebben de Australische autoriteiten woensdag meegedeeld.



De dief liep dinsdagnamiddag een goederendepot in de buitenwijk van Mascot binnen en nam de testen mee, verklaarde een woordvoerder van de politie van de staat New South Wales. De politie heeft een onderzoek geopend.



Dominic Perrottet, de premier van New South Wales, heeft het incident reeds veroordeeld.



Australië kampt met een tekort aan zelftesten. Die gaan momenteel voor zowat 22 Australische dollar (20 euro) over de toonbanken, terwijl ze in België voor 3,5 euro te koop zijn in verschillende supermarkten.

