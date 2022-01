Schadevergoeding van 9 miljoen dollar voor drinken wc-reiniger

Een man in de Amerikaanse staat Tennessee heeft een schadevergoeding van ruim 9 miljoen toegewezen gekregen voor het drinken van schoonmaakmiddel. William Cronnon kreeg de schadevergoeding nadat een serveerster hem het schoonmaakmiddel Eco-San serveerde in plaats van het bestelde glas water. Eco-San is een bleekmiddel voor de consumentenmarkt.



Het schoonmaakmiddelvoorval gebeurde in April 2014 en Cronnon hield er hevige permanente verwondingen aan over. De man heeft te kampen met regelmatige krampen, een opgeblazen gevoel, diarree en reflux. Dat laatste hield in dat zijn maaginhoud via de slokdarm weer omhoog kwam.



In de rechtszaak kwam de jury uit op een schadevergoeding van in totaal ruim 9 miljoen. 4.3 miljoen hiervan is compensatie voor geleden schade, 5 miljoen is een vergoeding bij wijze van straf. Toch zal het slachtoffer niet het volledige bedrag uitbetaald krijgen, in Tennessee geldt een wet die een maximum stelt aan financiƫle compensatie en boetes. Hoewel Cronnon blij is met het bedrag stelde zijn advocaat tegenover NBC dat het slachtoffer de vergoeding maar wat graag zou inleveren om de tijd terug te draaien en het incident te voorkomen.

Reacties

22-01-2022 09:06:53 Emmo

Stamgast



Vraag me af wat die serveerster er toe gedreven heeft om zo'n streek uit te halen.

22-01-2022 09:27:58 Mamsie

Oudgediende



Quote:

dat het slachtoffer de vergoeding maar wat graag zou inleveren om de tijd terug te draaien en het incident te voorkomen.



En weer een gezond binnenwerk te hebben. Begrijp ik helemaal, je gezondheid is je grootste schat, daar kan geen geld tegenop, En weer een gezond binnenwerk te hebben. Begrijp ik helemaal, je gezondheid is je grootste schat, daar kan geen geld tegenop,

22-01-2022 10:02:13 allone

Oudgediende



en wie betaalt die 9 miljoen? Want de serveerster zal zoveel geld niet hebben. (Ook niet een deel van het volledige bedrag, hetzij dat 'deel' is 100 dollar of zo)

