Postbezorger probeert pinpas te kapen maar wordt zelf gepakt

Een tiener die maandag op sluwe wijze probeerde een 70-jarige man zijn pinpas afhandig te maken, stond perplex toen hij ineens in de boeien werd geslagen. De 18-jarige jongen uit Amsterdam deed zich voor als een postbezorger en liet de oude man eerder op de dag telefonisch weten dat hij langs zou komen met een pakket. Of de bejaarde Alkmaarder even zijn pinpas bij de hand kon houden voor de betaling van een klein bedrag.



De 70-jarige man was echter nog helder van geest en vertrouwde het zaakje niet. Hij besloot de politie in te schakelen, schrijft het Noordhollands Dagblad. Toen de jonge oplichter rond 17.00 uur met het pakket voor de deur stond, stonden de dienders in de woning klaar om hem te pakken. De 'postbezorger' vroeg zijn beoogde slachtoffer om de pinpas maar vond in plaats van de pas in zijn hand, zijn polsen in de boeien.



Bij een nabij geparkeerde auto werd een tweede verdachte aangehouden. Dit betreft ook een 18-jarige jongen uit Amsterdam. In het voertuig troffen de agenten meerdere pinpassen en vergelijkbare pakketten aan. Beide postbezorgende oplichters zijn aangehouden en vastgezet.

Reacties

21-01-2022 19:26:06 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.907

OTindex: 20.989

Goede actie van die man. En mooi dat ze nog zo'n tweede hufter hebben opgepakt.

21-01-2022 19:29:20 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.477

OTindex: 4.120

Goed zo. Aanpakken die boeven.

21-01-2022 22:57:45 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.744

OTindex: 1.886

Mooi! Aanpakken, stelletje geteisem!

21-01-2022 22:59:07 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.361

OTindex: 3.178

Fijn dat ze nu eens de verkeerde te pakken wilde nemen, zo zie je maar weer niet elke oudere lijdt aan dementie.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: