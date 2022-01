Tesla-bestuurder betrapt terwijl hij seksfilmpje bekijkt achter het stuur

Een Britse Tesla-bestuurder maakte het onlangs wel héél gezellig toen hij in de file stond. Op het grote scherm van het dashboard speelde hij immers stoute filmpjes af. Hij werd echter gespot door een achterligger.



Dan Kitchener stond vorige week woensdag in de file ter hoogte van Addington, een gebied in de regio Groot-Londen. Voor hem reed een Tesla Model 3. De bestuurder van de elektrische wagen van zo’n 60.000 euro begon wat te spelen met het scherm vooraan in de wagen, maar plots werd er porno afgespeeld.



Kitchener vond het wel een grappig zicht en maakte er enkele foto’s van. «Ik stond perplex. Het leek me één of andere website waardoor hij aan het scrollen was. Ik kon het niet geloven», vertelt hij in Daily Mirror. «Ik vond het voor één keer niet erg om in de file te staan. Ik had een mooi uitzicht. Net wanneer je dacht alles gezien te hebben…», lacht hij.



Naar filmpjes of foto’s kijken op je scherm tijdens het rijden is illegaal en wordt – net als het gebruik van een smartphone achter het stuur – beschouwd als een overtreding van de derde graad, waarbij je iemand rechtstreeks in gevaar brengt. Overtreders riskeren een boete van 174 euro.

Reacties

21-01-2022 16:59:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.917

OTindex: 27.752

Ik vind het vreemd dat deze mogelijkheid überhaupt aanwezig is in een auto. Althans voor de bestuurder.

21-01-2022 17:40:15 Buick

Erelid



WMRindex: 2.533

OTindex: 743



En dat de inspectie die de auto's moeten toelaten op de weg dat die dat goedgekeurd hebben. @Emmo , heel raar. Dat iemand ooit op het idee kwam , dat het leuk zou zijn als je een film kan kijken als je achter het stuur zit.En dat de inspectie die de auto's moeten toelaten op de weg dat die dat goedgekeurd hebben.

21-01-2022 19:28:12 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.477

OTindex: 4.120

Geen probleem als de auto stilstaat. Dan mag een bestuurder bellen, appen en tv kijken als dat mogelijk is. Ook vieze filmpjes.

Nou weet ik niet hoe stil die file stond, maar als dat het geval was, dan is er niks strafbaars gebeurd.

Er zijn systemen waarbij alleen maar stilstaand naar filmpjes gekeken kan worden.

Ik heb ooit een navigatiesysteem gehad dat ik alleen maar kon bedienen als ik stilstond. Dat was ook lastig voor een bijrijder trouwens.



Laatste edit 21-01-2022 19:28

21-01-2022 22:26:19 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.175

OTindex: 17.111

S te kijken als ik rondrijd in mijn Pausmobiel . Maar ik zorg er wel voor dat de mensen dat niet kunnen zien, natuurlijk. Ondertussen sta ik te zwaaien naar de mensen die helemaal niets in de gaten hebben. Ik zit ook altijd naar seksfilmpjeste kijken als ik rondrijd in mijn Pausmobiel. Maar ik zorg er wel voor dat de mensen dat niet kunnen zien, natuurlijk. Ondertussen sta ik te zwaaien naar de mensen die helemaal niets in de gaten hebben.

21-01-2022 22:53:26 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.361

OTindex: 3.178





Ik vind het zeer interessant hoe dit medegedeeld diende te worden, is er iemand die het wat interesseert dat hij dit zit te bekijken? @Grouse : Ik denk dat ze goed stilstonden want anders had de achterligger hier geen melding van kunnen maken incl. foto's. Maar misschien mag zelfs dat niet in België als je in een file stil staat.Ik vind het zeer interessant hoe dit medegedeeld diende te worden, is er iemand die het wat interesseert dat hij dit zit te bekijken?

