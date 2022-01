Chinese post verplicht personeel alle internationale post te ontsmetten in strijd tegen corona

De medewerkers van de Chinese posterijen hebben het bevel gekregen om post uit het buitenland systematisch te ontsmetten. Alles heeft te maken met de hypothese dat de omikronvariant in China verspreid raakte door een met die variant besmette brief uit Canada. Peking vreest dat hun nultolerantie voor het coronavirus, drie weken voor de start van de Winterspelen, ondermijnd zal worden door een beperkt aantal uitbraken.



Vorig weekend werd in de hoofdstad een besmetting met de omikronvariant gesignaleerd. Die persoon had een brief uit Canada ontvangen, waarop sporen van het virus ontdekt werden. De posterijen kregen daarop het bevel om «zo snel mogelijk» brieven en pakketten uit het buitenland te ontsmetten. Medewerkers die in contact kwamen met post uit het buitenland wordt gevraagd een boosterdosis van een coronavaccin te laten zetten.



Daarnaast werd een oproep gelanceerd aan de Chinese bevolking om hun bestellingen «uit landen en regio’s met een hoog coronarisico» te beperken.



Risico overdracht virus is miniem

Het onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus loopt nog altijd, onder meer door Chinese vertragingsmanoeuvres, maar volgens Peking is de kans groot dat het virus vanuit het buitenland, via diepvriesvlees, in China terechtkwam. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hecht weinig geloof aan die theorie. De VN-organisatie merkt verder nog op dat het risico op overdracht van het virus via oppervlakken beperkt is en mettertijd afneemt.

Reacties

21-01-2022 14:47:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.911

OTindex: 27.751

Zeker niet dat rapport gelezen waarin staat dat overdracht via oppervlakten zo goed als nihil is.

21-01-2022 14:51:58 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.403

OTindex: 87.569

@Emmo : En wij maar winkelwagentjes ontsmetten met een onbekende vloeistof die hoogst waarschijnlijk niets doet tegen virussen.... 🛒

21-01-2022 14:56:06 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.471

OTindex: 4.116



Eigenlijk tegen beter weten in maar goed.



Laatste edit 21-01-2022 14:56 @Mamsie : Daar ben ik allang mee opgehouden. Ik ontsmet mijn handen wel.Eigenlijk tegen beter weten in maar goed.

