Man verstopt 204 xtc-pillen in zijn onderbroek: «Iemand anders had ze daar verstopt»

Een 31-jarige man uit Izegem riskeert dertig maanden cel en een boete van 24.000 euro voor drugs. Na een vechtpartij op de markt in Izegem werd hij gefouilleerd. De agenten vonden 204 xtc-pillen in zijn onderbroek. «Iemand anders moet ze daar hebben verstopt», gaf hij oorspronkelijk als uitleg.



De politie moest op 2 juli vorig jaar uitrukken voor een vechtpartij op de Grote Markt in Izegem. «Ze troffen er de beklaagde aan met bloeddoorlopen ogen en een kleverige mond», aldus de procureur. «De agenten besloten om hem te fouilleren en in zijn onderbroek vonden ze maar liefst 204 xtc-pillen. Maar meneer ontkende alles. Hij zei dat iemand de drugs in zijn broek moet hebben verstopt. Later stuurde hij zijn verklaring bij en beweerde hij dat hij de pillen bijhield voor een vriend.



Uit het gsm-onderzoek bleek echter dat hij er een handeltje in verdovende middelen op nahoudt.» Het openbaar ministerie vorderde een straf van 30 maanden en een boete van maar liefst 24.000 euro. Dat had de advocaat van de beklaagde niet verwacht. «Ik vind niet dat een vordering van dertig maanden cel overeenstemt met het onderzoek», pleitte advocaat Kris Vincke. Hij vroeg een straf met uitstel maar met probatievoorwaarden voor zijn cliënt. «Want zo een hoge boete veroorzaakt alleen maar sociale problemen», zei hij. Vonnis op 1 februari.

