Met schaken verbrand je net zoveel calorieën als met wandelen: “Extreme cognitieve inspanning”

Je zit urenlang bewegingloos op een stoel en toch is schaken erg inspannend. "Schaken is de ultieme vorm van cognitieve uitdaging."



In Wijk aan Zee gaat de crème de la crème van de mondiale schaaksport de strijd weer aan met elkaar op het 'Wimbledon van het schaken', het Tata Steel Chess Tournament. Daarvoor is het fijn als ze niet alleen mentaal maar ook fysiek topfit zijn.



"Na een uur lang concentreren op je stoel, zonder veel beweging, voelt iedereen al: ik moet lopen, even mijn zinnen verzetten", zegt Chris de Zeeuw, hoogleraar neurowetenschappen aan het Erasmus MC tegen de NOS. "Iedere intellectuele bezigheid kost energie, bij schaken is dat nog heftiger."



Daarbij is schaken 'een gevecht' dat je wil winnen. "In zo'n stresssituatie komt extra adrenaline vrij, dat kan heel intensief zijn", legt De Zeeuw uit, tevens vicedirecteur van het Nederlands Herseninstituut. "Dat is hetzelfde als wanneer je een zeer emotionele dag hebt gehad."



"Bij schaken onder stress is de activiteit van het brein veel hoger dan in rust en verbruik je extra energie", zegt hij. Geschat wordt dat een schaker zo'n 1.000 kilocalorieën per wedstrijd extra verbrandt, aldus De Zeeuw. Dat is in 4 tot 6 uur, maar zonder veel te bewegen.



"Niet verbazingwekkend", zegt Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU in Amsterdam. "Schaken is de ultieme vorm van cognitieve uitdaging, een extreme vorm van inspanning." De Zeeuw: "Zeker als het erop aankomt, verbruikt een schaker heel veel energie."

Reacties

21-01-2022 08:41:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.911

OTindex: 27.751





Quote:

zegt Chris de Zeeuw, Ik sta er niet van te kijken. Hersenen zijn bij mensen grootverbruiker van energie en bouwstoffen. @Zeeuw : familie van je?

21-01-2022 08:43:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.697

OTindex: 80.690





Hoeveel calorieën verbrand je als je op WMR bezig bent?



Laatste edit 21-01-2022 08:51 Het zal veel verschil maken of je een belangrijke wedstrijd speelt of alleen een potje voor de lol met je vriend..Hoeveel calorieën verbrand je als je op WMR bezig bent?

21-01-2022 10:02:29 Buick

Erelid



WMRindex: 2.531

OTindex: 743

Daarom zien ze er in de showbizz zo afgetraind uit. Die schaken de hele dag vrouwen

21-01-2022 10:05:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.911

OTindex: 27.751

@allone : Als ik naar mijn persoonlijke omvang kijk kán dat eigenlijk niet zoveel zijn

21-01-2022 10:06:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.911

OTindex: 27.751

@Buick : En die vrouwen rennen de hele dag rondjes rond de tafel om de kerels te ontwijken?

21-01-2022 10:09:25 Buick

Erelid



WMRindex: 2.531

OTindex: 743

@Emmo , als ik dat zo lees overal wel ja.

21-01-2022 10:29:08 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 343

OTindex: 0

@Emmo Nee ik geloof het niet, mijn gebruikersnaam refereert naar welke provincie mijn woonplaats is enniet naar mijn achternaam, die is Quak Nee ik geloof het niet, mijn gebruikersnaam refereert naar welke provincie mijn woonplaats is enniet naar mijn achternaam, die is Quak

21-01-2022 10:38:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.697

OTindex: 80.690

@Zeeuw :

Quak QuoteQuak echt waar? Wat een mooie

21-01-2022 12:54:19 Buick

Erelid



WMRindex: 2.531

OTindex: 743



Maar een mooie naam @Zeeuw , ben jij toevallig Alfred JodokusMaar een mooie naam

21-01-2022 14:04:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.403

OTindex: 87.569

Ik denk dat ik nnaar eens ga leren schaken.....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: