Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zijn beddengoed? En zichzelf?

Over wat wanneer in de wasmachine moet hebben veel mensen duidelijke ideeën. Toch verschillen die behoorlijk van elkaar. NRC zette enkele was-wetenswaardigheden op een rij.



Om te beginnen: het beddengoed. 45 procent van de Nederlanders gooit de lakens 'een paar keer per maand' in de wasmachine. 34 procent vindt dat het bed wekelijks moet worden verschoond. De handdoeken dan: 35 procent gebruikt zijn handdoek vijf keer of vaker, 16 procent gooit de handdoek na één douchebeurt al in de wasmand.



WUR-hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie Marcel Zwietering zei onlangs in NRC dat hij handdoeken na drie keer gebruiken zou wassen en beddengoed iedere week, beiden in de 60 graden-was. Het advies om beddengoed iedere week te wassen, klinkt vaker uit de mond van experts. Maar schrale troost: de meeste mensen lukt dat dus niet.



En dan douchen: De gemiddelde Nederlander doucht 9 minuten lang. Driekwart doet dat elke dag. Daarvoor wordt dagelijks zo'n 50 liter drinkwater verbruikt. Goed is al dat douchen niet. Dermatoloog Menno Gaastra: "Je huid droogt uit en de natuurlijke beschermingslaag wordt afgewassen, dus schoner word je er niet per se van.”



Hij raadt dan ook af om elke dag een kwartier onder de warme straal te gaan staan. Doe je dat toch, hou het dan kort en douche vooral niet te heet.

Zijn we op de wastoer vandaag?

