Nederlandse hamster brengt Deltavariant naar Hongkong

In Hongkong, waar Covid helemaal onder controle leek, is nu de Deltavariant gesignaleerd, ondanks stevige maatregelen om import te voorkomen. De laatste besmetting met delta dateert van oktober 2021.



Toch raakt een 23-jarige medewerkster van een dierenwinkel besmet. Volgens de South China Morning Post had de vrouw de ziekte opgelopen door besmetting via een hamster. De hamster maakte deel uit van een partij hamsters die kortgeleden zijn geïmporteerd uit Nederland.



De dierenwinkel heeft 10 filialen in Hongkong, die worden door de autoriteiten allemaal gecontroleerd.

Reacties

20-01-2022 14:11:31 venzje

Je moet hamsters ook niet éten.

