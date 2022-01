Miljoenen kostende Ferrari in de prak na ongeluk in Baarn

In Baarn is dinsdagmiddag een peperdure Ferrari tegen een boom gebotst. Het gaat om een Ferrari Enzo, waarvan er aan het begin van de eeuw 400 zijn gemaakt. De auto is zwaar beschadigd."Je kunt er wel van uit gaan dat zo'n auto tussen de 2,5 miljoen en 3,5 miljoen euro opbrengt", zegt Carlo Brantsen, autokenner en hoofdredacteur van het autoblad Carros. Het precieze prijskaartje is afhankelijk van de staat van de auto. De Ferrari Enzo is vernoemd naar de oprichter van het merk; zijn voornaam was Enzo.De auto reed op de Amsterdamsestraatweg in Baarn en raakte rond 11.30 uur van de weg en botste tegen een boom. Volgens de politie raakte niemand gewond. De bestuurder is wel nagekeken door ambulancemedewerkers. Er waren verder geen andere auto's betrokken bij het ongeluk.De politie doet verder geen onderzoek omdat het een eenzijdig ongeluk was. "Het is nu slechts nog een verzekeringszaak", zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws.De Ferrari vloog over een fietspad en knalde op een boom: Foto Volgens Brantsen zie je die auto's zelden op de weg. "Het gros verdwijnt in verzamelingen en krijgt nooit een nummerbord."Auto in Baarn reed mogelijk proefritDe auto reed in Baarn met een groen handelaarskenteken. Dat kenteken wordt gebruikt voor bijvoorbeeld een proefrit of om een voertuig naar een garage te brengen.Zeven kilometer verderop zit Ferrari-dealer Kroymans. Op sociale media is te zien dat het bedrijf een Ferrari Enzo in de showroom heeft staan. Het bedrijf wilde tegen NH Nieuws niet bevestigen dat het om dezelfde auto gaat.Van de Ferrari Enzo was het laatst gemaakte exemplaar voor paus Johannes Paulus II. De bolide bracht in 2015 op een veiling bijna 5,5 miljoen euro op.