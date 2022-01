20-01-2022 10:48:41

Laatste edit 20-01-2022 10:49

Ik ben ooit met een Citroen Dyane geflitst met 138 km per uur.Best hard voor een luxe eend.Alleen was ik het welVoordat ik bezwaar maakte heb ik de wagen weer in oorspronkelijke staat gebracht.De oude achterklep die ik nog had (met roestvlekken) en de enkele grijze bumpers er weer opgezet (ik had er dubbele zwarte opgezet). De blauwe nummerplaten er maar weer opgeschroefd en de moderne gele goed opgeborgen.Maar belangrijker waren de aanpassingen onder de motorkap. Een vriend had daar wat aanpassingen gedaan met onder andere spruitstuk en carburateur.Alles teruggebouwd naar origineel.Daarna bezwaar gemaakt tegen de boete met als argument dat de auto onmogelijk zo hard gereden kon hebben. Staat er wel een eend op de foto?Ja dus.Maar goed. Ik moest mee naar de rollenbank. Maximale snelheid van de wagen was bijna 120 km/uur."Ongetwijfeld is er iemand die met een opgevoerde eend met uw nummerplaat rondrijdt"Ja, vastIk heb hem nooit meer durven ombouwen