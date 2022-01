Hevige discussie barst los na bekentenis van vrouw: “Ik was me slechts drie keer per week”

Een vrouw vroeg zich op het platform ‘Mumsnet’ – een discussieforum voor moeders – af of ze daadwerkelijk zo walgelijk was als haar vrienden beweren toen ze bekende zich slechts drie keer per week te wassen. En dat weekte een nogal heftige discussie los.



De meningen waren dan ook verdeeld na de opvallende bekentenis. Toen ze ontdekte dat haar vrienden elke dag een douche namen, moest ze toch even haar ei kwijt op het bewuste forum over haar persoonlijke hygiëne. “Ok, ik ben gisteravond iets gaan drinken met wat van m’n vrienden. Allemaal vrouwen, sommigen zijn ouder, anderen niet. Eén vriendin maakte de opmerking dat ze het soms moeilijk vond om tijd te vinden om te douchen, omdat haar baby zoveel tijd van haar opslorpte. En dus gaf ik aan dat ik, zonder jonge baby, niet eens elke dag douchte.”



“Ik neem wel een extra douche wanneer ik bijvoorbeeld gesport heb, seks heb gehad, mijn regels heb… En mijn kind was ik ook drie keer per week.” Toch vonden heel wat andere moeders dit niet voldoende. Eén persoon zei: “Persoonlijk denk ik dat drie keer per week echt wel vies is, sorry. Ik neem elke dag een douche. Ik kan zelfs niet aan mijn dag beginnen zonder.”



Een andere persoon: “Iedereen beslist natuurlijk zelf. Ik neem zelfs twee keer per dag een douche, soms zelfs drie keer als ik gesport heb. Mijn man ook. En ik denk niet dat we zo abnormaal zijn.”

Reacties

19-01-2022 18:35:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.393

OTindex: 87.556

Quote:

Ik was me slechts drie keer per week”



Dat is dus niet elke dag maar om de dag. Wat is daar mis mee?

En de baby hoeft ook niet iedere dag te water gelaten te worden. Ik begrijp de commotie niet.

Ik neem aan dat die mevrouw wel meerdere keren per dag haar handen wast. Dat is dus niet elke dag maar om de dag. Wat is daar mis mee?En de baby hoeft ook niet iedere dag te water gelaten te worden. Ik begrijp de commotie niet.Ik neem aan dat die mevrouw wel meerdere keren per dag haar handen wast.

19-01-2022 20:18:14 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.356

OTindex: 3.178

Ik neem aan dat deze mevrouw zich gewoon 's morgen wast aan de wasbak zoals men dit vroeger gewent was. Niks mis mee en ik denk zelfs dat het gezonder is omdat je minder stoffen weg wast die nodig zijn ter bescherming van de huid.



Het had vreemder geweest als ze dit maar 3 keer per jaar deed.



Ik ken oudere dames die nooit onder de douch staan, en die stinken echt niet hoor, ze wassen zich goed en het maakt niet uit hoe je het schoonmaakt met een straal of een washandje, schoon is schoon.

19-01-2022 21:14:55 Feraturion

Senior lid

WMRindex: 178

OTindex: 18

Helemaal niet nodig, is ook helemaal niet goed voor een gezonde houd. 2 a 3 keer zonder zeep is echt meer als voldoende.

Wel ff na wat fysieke inspanning even douche pakken is wel zo fris.

En deo, vooral niet doen, de chemische cocktail die daar in zit, en het vreemd vinden om op 20 jarige leeftijd lymfeklier kanker te ontwikkelen.



Misschien moet iedereen iets minder van al die sociale druk aantrekken.



We leven echt veel hygienischer als 50 jaar geleden, overdrijven hoeft echt niet.

19-01-2022 23:32:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.881

OTindex: 27.747



Maar in die tijd waren er mensen die, hooguit, eens per week onder de pomp gingen. @Feraturion : Vijftig jaar terug was ik dertien. Toen hadden ze al echt wel van hygiëne gehoord.Maar in die tijd waren er mensen die, hooguit, eens per week onder de pomp gingen.

19-01-2022 23:57:06 yes_my_dear

Oudgediende



WMRindex: 1.182

OTindex: 16.995

S Oh ik douche me ook maar ca. 3x per week, met name als ik gesport heb. En als ik opsta pak ik een washandje met koud water en was ik mezelf. Nooit gedacht dat dat als vies gezien werd haha.



Toen ik hier net kwam wonen vertelde mijn buurman dat hij iedere dag doucht voor het slapen gaan en als hij wakker wordt. In mijn optiek is dat overbodige waterverspilling.

20-01-2022 01:18:58 AlexGroningen

Nogal een clickbait titel



De vrouw zegt dat ze niet elke dag onder de douche gaat. Over hoe vaak ze zich wast werd niets gezegd



Oh en dagelijks douchen is niet gezond, tenzij je ergens in de stront of met agressieve chemicaliën werkt

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: