Model verkoopt haar urine voor €62 per beker; en een klant maakt er ijslolly’s van

Een vrouw die de kost verdient door haar urine te verkopen, heeft in een interview gedeeld hoe ze in het avontuurlijke vak terecht is gekomen.



De Amerikaanse met de pseudoniem ‘Kactus Kutie’ maakt sinds enkele jaren videos voor volwassenen, maar werkte vroeger als fotografe.



Heden ten dage vult zij bekers urine die ze verkoopt aan klanten voor grofweg €62 euro per beker.



De filmbeelden van hoe de inhoud wordt gevuld worden ook verkocht.



“Sommige van mijn videos duren tot wel tien minuten. Ik drink dan grote koppen thee”, zegt ze.

Reacties

19-01-2022 14:20:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.390

OTindex: 87.550

Wát een zeikwijf! Maar het zal wel goed verdienen. Als ik voor de volgende diabetescontrole urine moet inleveren vraag ik er gewoon 10 euro voor.

Dat is toch een schappelijke prijs, nietwaar!

19-01-2022 14:30:17 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.457

OTindex: 4.105

Is er ook behoefte aan mannenzeik?

Slects € 30,-- per eenheid*.



* een eenheid is ongeveer 10 cc

19-01-2022 15:22:01 Linden

Laatst las ik over een bepaald soort luchtjes wat een dame verkocht... nu lees ik over vloeibaar goud... het is wachten tot er een bericht verschijnt over een bruin goedje wat over de toonbank gaat. Tsja..

19-01-2022 15:35:30 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.876

OTindex: 27.747

@Linden : Bruin is zo banaal. Soms heb ik zeven kleuren tegelijk in de aanbieding...

19-01-2022 16:05:50 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.354

OTindex: 3.178

Zijn het altijd mannen die dit soort vreemde interesses hebben? Fijn dat er dames zijn die van die vreemde neigingen geld weten te maken.

19-01-2022 16:07:40 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.876

OTindex: 27.747

@omabep : Het is altijd prettig als je aan een diepgevoelde behoefte kunt voldoen

19-01-2022 16:11:57 Buick

Erelid



WMRindex: 2.524

OTindex: 743

@omabep , ik weet van een dame die er de bek vol van had. Vers van het vat, zeg maar.

