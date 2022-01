Omstreden kampioenschap kamelenworstelen van start

In het Turkse Celcuk is afgelopen weekend het jaarlijkse kamelenworstelen begonnen. Het is veruit het grootste jaarlijkse evenement in de regio, maar onomstreden is het niet. Dierenrechtenactivisten vinden het festival, waar kamelen met elkaar moeten worstelen, pure dierenmishandeling.



Het festival is een eeuwenoude traditie met groot uiterlijk vertoon. Voorafgaand aan de worstelpartijtjes worden de kamelen versierd en rondgereden door de stad. Daarna worden de kamelen onderverdeeld in gewichtsklassen om tegen een dier van gelijke grootte te vechten.



De regels zijn simpel: twee mannetjeskamelen worden opgewonden door een vrouwtje dat in de buurt wordt gehouden. Al snel beginnen ze elkaar aan te vallen met hun nek.



Een kameel wint de worsteling op drie manieren: door een andere kameel te laten vallen, schreeuwen of wegrennen. Door het enthousiasme van de vechters laten de dieren nogal eens wat lopen. De organisatoren waarschuwen bezoekers dan ook voor rondvliegende urine en spuug.



Vaak raken de dieren gewond bij de gevechten. Ook worden ze volgens activisten achter de schermen slecht behandeld en zijn ze daarom agressief.

Reacties

Sommige mensen hebben de vreemdste hobby's

Net zoiets als hondengevechten of hanengevechten. Getverrrrr

