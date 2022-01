Italiaanse politie arresteert weer verpleegster vanwege nepcoronaprikken

De Italiaanse politie heeft weer een verpleegster gearresteerd die antivaxers een nepprik gaf, waardoor ze een inentingsbewijs verwierven dat toegang gaf tot bars, restaurants en openbaar vervoer. De politie in de Siciliaanse hoofdstad Palermo betrapte de vrouw met een verborgen camera. Op de beelden, die de politie zaterdag via Twitter verspreidde, is te zien hoe de verpleegster de injectiespuit eerst leegspuit in een tissue, voordat ze de naald in iemands bovenarm zet. “We hebben de duistere, frauduleuze intriges aan het licht gebracht van deze onverzoenlijke antivaxers”, aldus de politiecommissaris.



In Italië zijn de laatste maanden al onderzoeken ingesteld tegen tientallen zorgmedewerkers, onder wie zeker drie artsen, voor het tegen betaling zetten van nepprikken. Antivaxers zouden daar soms honderden euro’s voor over hebben. Afgelopen week arresteerde de politie in de havenstad Ancona ook een verpleger die zeker 45 nepprikken zou hebben gezet.

Reacties

18-01-2022 18:21:49 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.387

OTindex: 87.536

Deze figuren hebben alleen zichzelf met dit bedrog.

Zoooo dom!

18-01-2022 18:23:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.849

OTindex: 27.747

@Mamsie : Niet alleen zichzelf. Afhankelijk hoe je staat in de discussie, ook degenen die op deze wijze een frauduleus vaccinatiecertificaat hebben verkregen.

18-01-2022 20:16:57 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.387

OTindex: 87.536

@Emmo : Nou ja, die bedoelde ik eigenlijk ook. Mar ik was niet zo duidelijk.

18-01-2022 21:44:10 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.353

OTindex: 3.178





Neem je consequentie als je geen prik wil maar maak er geen valse show van.



We hebben de pokken er ook zo onder gekregen dus waarom zouden we dit er niet zo onder krijgen. Lees hier het verhaal dat zich nu in deze tijd gedeeltelijk herhaalt. Dit soort mensen brengt de mensheid in gevaar. Dat men geen vaccinatie wil is een eigen keus, maar om een hoop geld voor een nepprik neer te leggen is schandalig, laat deze mensen hiervoor ook nog eens een boete krijgen en een verplichte prik zodat het formulier en de administratie weer klopt met wat staat.Neem je consequentie als je geen prik wil maar maak er geen valse show van.We hebben de pokken er ook zo onder gekregen dus waarom zouden we dit er niet zo onder krijgen. Lees hier het verhaal dat zich nu in deze tijd gedeeltelijk herhaalt. klik hier

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: