Coldcaseteam: Joodse notaris is vermoedelijke verrader familie Anne Frank

Een internationaal ‘coldcaseteam’ deed zes jaar lang onderzoek naar het verraad van Anne Frank en de andere onderduikers in het Achterhuis. “Zeer waarschijnlijk” was de Joodse notaris Arnold van den Bergh de verrader, melden diverse Nederlandse media maandag.



De naam van de Amsterdamse notaris is niet nieuw. Hij stond al op een lijst van mogelijke verraders. Het team van experts vermoedt dat Van den Bergh, die connecties had met hoge Duitse functionarissen, toegang had tot een lijst met adressen van ondergedoken Joden, die hij in geval van nood kon gebruiken als ‘levensverzekering’. Hij zou de onderduikers van het Achterhuis hebben verraden om zichzelf en zijn gezin te redden.



De afgelopen decennia zijn al heel wat theorieën de wereld in geslingerd over het verraad van Anne Frank en de andere zeven onderduikers in het wereldberoemde Achterhuis. Het aantal verdachten loopt inmiddels in de tientallen. Maar nog nooit werd er zó grondig onderzoek gedaan.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: