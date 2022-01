Zo krijgen journalisten hun eten tijdens #Beijing2022

Bordjes met noodles uit het plafond en robothanden die een hamburgerbroodje stapelen en in een papiertje vouwen: journalisten die verslag doen van de Olympische Winterspelen in Peking, krijgen hun lokale lunchgerechten in een hele ongezellige kantine opgediend.In de beelden, die persbureau Reuters heeft gedeeld, is te zien dat eettafels met plexiglas schotten in zitplekken voor eenpersoonsmaaltijden zijn verdeeld, waarop een systeem in het plafond het voedsel uitserveert.Ook is er een soort afhaalbalie, waar achter een glazen wand te zien is hoe robots hamburgers bereiden, in elkaar knutselen en netjes in een papiertje plakken. Daarna kan de klant het serveerluikje openen door een code op zijn bestelbon te scannen.De Olympische Winterspelen beginnen op 4 februari en duren zestien dagen. Het motto is "Together for a Shared Future". In die toekomst is 'shared dining' kennelijk wel van het menu gehaald.