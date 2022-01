Nieuw verkeersbord wekt verbazing bij Duitse automobilisten

In een aantal Duitse steden verschijnt een tot nu toe onbekend verkeersbord. Het bord geeft aan dat inhalen van fietsers en motorrijders door auto's verboden is. Dit betekent dat automobilisten met een slakkengang achter fietsers moeten blijven hangen.Het bord, dat nog niet veel voorkomt, hangt nu bijvoorbeeld al op een beruchte plek aan de Böblinger Straße in Stuttgart. De weg daar is volgens de autoriteiten te smal voor auto’s om veilig fietsers in te halen met de voorgeschreven afstand van minimaal 1,50 meter, zo meldt omroep SWR.Het Duitse wegenverkeersreglement hanteert dit sinds het voorjaar van 2020 op een groot aantal plekken in Duitsland, maar niet alle automobilisten houden zich eraan. ,,Omdat automobilisten de situatie verkeerd inschatten, wordt het inhaalverbod voor fietsen en motorfietsen nu duidelijk gemaakt met het nieuwe verkeersbord”, aldus een woordvoerder van de stad Stuttgart.Stuttgart is niet de eerste gemeente met haar besluit om dit soort borden te plaatsen. In andere steden zoals Frankfurt en Mainz hadden de autoriteiten al enige tijd geleden op de nieuwe juridische situatie gereageerd met het bijbehorende nieuwe bord. De verwachting is dat meer steden zullen volgen.