Zweden bouwt duurzame windmolen van hout

In Zweden wordt een moderne windmolen van hout gebouwd. Deze is sterker, lichter en groener dan de huidige stalen windmolens.



Windmolens van hout lijken ouderwets. Moderne windmolens worden namelijk gemaakt van staal, glasvezelversterkte kunststof en soortgelijke industriële materialen, en de vraag ernaar neemt alleen maar toe.



Het lijkt er zelfs op dat windenergie al in 2027 de voornaamste energiebron wordt in de EU.



Aangezien de vraag alleen maar toeneemt, staat de duurzaamheid van windmolens steeds meer in de belangstelling. Windenergie zelf is natuurlijk zeer groen, maar het productieproces van een windmolen is dat zeker niet als hij wordt gemaakt van staal en kunststof.



De eerste houten windmolen is 30 meter hoog en staat op het Zweedse eiland Björkö in de buurt van Göteborg. Het prototype is gemaakt van kruislaaghout, dat sterker is dan staal. Het echte, werkende model wordt ruim 100 meter hoog.



Daarom wordt de aandacht weer verlegd naar houten windmolens, want deze zijn sterker, lichter en groener dan gewone windmolens. Misschien zijn houten windmolens wel de toekomst.



In Zweden is er net EUR 6,5 miljoen aan EU-subsidie toegekend om even buiten Göteborg een houten windmolen te bouwen. De turbine is ontwikkeld door de Zweedse firma Modvion en wordt bijna 100 meter hoog.



Modvion heeft in de lente al een prototype gebouwd met een hoogte van 30 meter en nu kan eindelijk het eerste werkende model worden gebouwd. Als deze eerste molen staat, hoeven ze zich bij Modvion echt geen zorgen te maken, want er zijn nog eens 10 molens besteld.



Vandaag de dag bestaat een windmolen uit honderden tonnen staal en voor iedere ton staal die wordt geproduceerd, wordt 1,9 ton CO2 uitgestoten. Dat betekent dat er voor de productie van één windmolen honderden tonnen CO2 worden uitgestoten.



Een windmolen die op de juiste plaats wordt neergezet, kan natuurlijk snel genoeg energie produceren ter compensatie van de enorme verontreiniging tijdens de productie.



Houten windmolens zijn echter een heel ander verhaal. Hun voetafdruk ziet er van meet af aan al stukken beter uit, omdat het hout de hoeveelheid CO2 die werd opgenomen toen de boom groeide, vasthoudt.



De nieuwe houten windmolens worden gemaakt van een combinatie van gelamineerd hout en gelamineerd fineer in dunne lagen die in dezelfde richting liggen. Zo is het materiaal een stuk steviger, gelijkmatiger en soepeler dan gewoon hout en kan het verder gebogen worden zonder dat het knapt.

Hout is niet alleen duurzaam, maar ook een aantrekkelijk materiaal om windmolens van te maken omdat het sterker per kilo is dan staal. Volgens Modvion zijn gelamineerd hout en gelamineerd fineer 55% sterker dan staal per massa-eenheid, waardoor windmolens lichter worden. Daardoor zijn ze gemakkelijker te vervoeren en kunnen ze hoger worden dan nu.



Het duurt nog wel even voordat houten windmolens echt de concurrentiestrijd aan kunnen gaan met reguliere windmolens. Maar in een wereld waarin windenergie een steeds belangrijkere energiebron wordt, kunnen ze wel eens hard nodig zijn.

17-01-2022 13:00:34 Emmo

Deze is sterker, lichter en groener dan de huidige stalen windmolens.

Moderne windmolens worden namelijk gemaakt van staal, glasvezelversterkte kunststof en soortgelijke industriële materialen

Euhhh... Waar worden die dingen nu van gemaakt???



Antwoord: De toren is van staal, wieken en behuizing van de nacelle (het motorhuis waar de wieken aan vastzitten) zijn van glasvezelversterkte kunststof.



Dat betekent dat er voor de productie van één windmolen honderden tonnen CO2 worden uitgestoten. Transport en bouw kost ook het één en ander.

17-01-2022 13:49:20 Madarian

Even opgezocht:



"Wat is gelamineerd hout:



Gelamineerd hout wordt vervaardigd door meerdere lamellen te vingerlassen en horizontaal te verlijmen. Voordat het hout wordt verlijmd wordt het gedroogd tot een vochtpercentage van maximaal 12%. Het hout is geselecteerd op natuurlijke onvolkomenheden welke voor de verlijming worden verwijderd. Hierdoor ontstaat een constructief hoogwaardige balk die homogener van structuur is dan een balk van massief hout."



Is die houtlijm goed/beter/slechter voor het milieu? Ik ben geen kenner hiervan.

17-01-2022 13:54:42 Emmo

@Madarian :

Is die houtlijm goed/beter/slechter voor het milieu? Ik ben geen kenner hiervan. Meestal zijn dat lijmen op basis van kunststof (twee componenten, polyester). Dat hoeft echter niet. Er zijn ook geschikte lijmen op meer natuurlijke basis.

