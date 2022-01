Betrapte inbreker sushi-restaurant verstopt zich tevergeefs in meterkast

Een man die vannacht op heterdaad werd betrapt bij een inbraak in een sushi-restaurant aan het Scharlo te Alkmaar, heeft geprobeerd uit handen van de politie te blijven door zich in de meterkast te verstoppen. Vergeefs, want camerabeelden toonden aan dat de man nog in het pand aanwezig was.



Nadat de inbraak rond 4.00 uur bij de politie was gemeld, wist de restauranteigenaar al te vertellen dat de inbreker nog in het pand aanwezig moest zijn. Op het Scharlo aangekomen zagen agenten dat de ruit van de voordeur van het restaurant vermoedelijk met een baksteen was vernield en gingen naar binnen.



Hoewel er niemand in de zaak aanwezig leek te zijn, besloten de agenten op aanwijzen van de eigenaar verder te zoeken. Met succes, want de inbreker werd aangetroffen in de meterkast van het restaurant. De 18-jarige verdachte uit Breda is opgepakt en voor verhoor meegenomen naar het bureau. De politie onderzoekt of er bij de inbraak iets is buitgemaakt.

Reacties

17-01-2022 12:44:18 Buick

Erelid



WMRindex: 2.516

OTindex: 743

Helemaal van Breda naar Alkmaar gegaan om daar te werken .

17-01-2022 12:55:41 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.831

OTindex: 27.746

@Buick : Moet wat overhebben om je brood te verdienen.

17-01-2022 12:59:04 Buick

Erelid



WMRindex: 2.516

OTindex: 743



Veel oponthoud en zo. @Emmo , maar hij is niet zo goed in dit werk.Veel oponthoud en zo.

17-01-2022 13:04:41 Buick

Erelid



WMRindex: 2.516

OTindex: 743





Laatste edit 17-01-2022 13:04 @Emmo , dan had hij beter afstandsonderwijs kunnen volgen. (mooi lang woord)

17-01-2022 13:26:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.831

OTindex: 27.746

@Buick : Ook met afstandsonderwijs moet je de praktijk niet uit het oog verliezen.

