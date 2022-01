Het buitenland is een rijke inspiratiebron voor bijnamen van Nederlandse steden

Plaatsen die aan de oever van een rivier liggen, krijgen soms een bijnaam waarin de naam van die rivier gekoppeld wordt aan een buitenlandse plaatsnaam. Zo noemen critici van het blijkbaar als rigide ervaren GroenLinkse stadsbestuur Amsterdam weleens Pyongyang aan de Amstel – naar de hoofdstad van de totalitaire volksrepubliek Noord-Korea. Andere politiek beladen bijnamen van dit type zijn Havana aan de Waal (Nijmegen) en Moskou aan de IJssel (Deventer) – beide vanwege de linkse signatuur van de gemeenteraad.



Er zijn ook vergelijkbare metaforen die niet politiek beladen zijn, zoals Manhattan aan de Maas (Rotterdam). Blijkbaar herinnert het silhouet van de Maasstad aan de befaamde Manhattan skyline. Andere voorbeelden zijn Rio aan de Rijn (Arnhem, vanwege het Caraïbische zomercarnaval) en Jeruzalem aan de Schelde (Antwerpen, vanwege de Joodse gemeenschap).



De combinatie ‘(stadsnaam) aan de (riviernaam)’ is tamelijk productief. Zo heten veel gemeenten met een links bestuur weleens Moskou aan de Lek/Merwede/Zaan (Ammerstol, Gorinchem, Zaandam), Havana aan het Spaarne (Haarlem) of PyongYang aan de Vecht (Utrecht). Geen van deze bijnamen is vooralsnog zo ingeburgerd, dat hij in het woordenboek wordt beschreven.



Dat steden aan een typerende rivier naar een buitenlandse plaatsnaam worden genoemd, is relatief nieuw. Veel langer is het gewoon om Nederland of België te noemen naar een exotisch land of een verafgelegen streek. Zo heet België soms Sicilië aan de Noordzee, terwijl Nederland onder minister Grapperhaus weleens betiteld werd als Noord-Korea aan de Noordzee. De meest voorkomende vergelijking van dit type is China (of Klein-China) aan de Noordzee. Die is al sinds het eind van de 19de eeuw in omloop en werd recentelijk onder meer gebruikt door mensen die vrezen dat ons land een controle- en surveillancestaat wordt.



Reacties

Overigens barst het in Canada en Amerika van de Europese namen.



Originaliteit is soms ver te zoeken. In Zuidoost Drenthe en in de Peel komen een veelheid aan "buitenlandse" plaatsnamen voor.Overigens barst het in Canada en Amerika van de Europese namen.Originaliteit is soms ver te zoeken.

@Emmo : als ik het goed heb, is er in Limburg ook een Amerika .. en ook Californië en Siberië

Wall Steet was letterlijk muurstraat... Brooklyn was Breukelen... en zo zijn er vele steden en plaatsnamen. Ach, ik hoef jouw de namengeschiedenis van New York en omliggende staten niet uit te leggen.

In the home of the free and the land of the brave is immers geen originaliteit te vinden zo ver je kan kijken. @Emmo : Dat Canada en Amerika barsten van de Europese namen is dan weer niet zo gek natuurlijk.Wall Steet was letterlijk muurstraat... Brooklyn was Breukelen... en zo zijn er vele steden en plaatsnamen. Ach, ik hoef jouw de namengeschiedenis van New York en omliggende staten niet uit te leggen.In the home of the free and the land of the brave is immers geen originaliteit te vinden zo ver je kan kijken.

@Grouse : Geen fan maar ook geen hater hoor. Ik vind ze daar alleen iets te chauvinistisch en blind voor de rest... ze vinden zichzelf echt de crème de la cream. Dat vind ik echt stuitend om te zien.

: als ik het goed heb, is er in Limburg ook een Quote @Emmo : als ik het goed heb, is er in Limburg ook een Amerika .. en ook Californië en Siberië



Maarre, ik ben beter bekend in Drenthe dan in Limburg Ik sta versteld...Maarre, ik ben beter bekend in Drenthe dan in Limburg

Maar ik denk ook weleens dat er iets mankeert aan het collectieve intellect. @Jura6 : Ik ken het gevoel.Maar ik denk ook weleens dat er iets mankeert aan het collectieve intellect.

