Mondkapjes maken je knapper

Britse academici hebben een pluspunt van corona een ontdekt: we zien er aantrekkelijker uit met mondkapjes.



Onderzoekers van de Universiteit van Cardiff ontdekten tot hun verbazing dat zowel mannen als vrouwen er beter uitzagen met een kapje dat de onderste helft van hun gezicht verborg.



En jammer voor het OMT: wegwerp chirurgische kapjes scoorden het hoogst.



Dr. Michael Lewis, psycholoog aan Cardiff University en expert in gezichten, zei dat medische mondkapjes lager scoren omdat ze in verband worden gebracht met ziekte of ziekte.



“Onze studie laat zien dat gezichten het meest aantrekkelijk worden gevonden als ze worden afgedekt met simpele kapjes.



Het eerste deel van het onderzoek vond plaats in februari 2021, toen de Britse bevolking een beetje gewend was geraakt aan het dragen van maskers. Drieënveertig vrouwen werd gevraagd om op een schaal van één tot tien de aantrekkelijkheid te beoordelen van afbeeldingen van mannelijke gezichten zonder masker, met een gewoon stoffen masker, een blauw medisch gezichtsmasker en zonder masker.



De deelnemers zeiden dat degenen met een stoffen masker aantrekkelijker waren dan degenen zonder masker. Maar door een chirurgische masker – een normaal wegwerpmasker – zag de drager er nog beter uit.



Lewis denkt dat mondkapjes mensen aantrekkelijker maken omdat ze de aandacht op de ogen vestigden. Hij zegt dat andere onderzoeken hadden aangetoond dat het bedekken van de linker- of rechterhelft van een gezicht mensen er ook aantrekkelijker uit liet zien, deels omdat de hersenen de ontbrekende gaten opvullen met iets moois.



De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in het tijdschrift Cognitive Research: Principles and Implications.

Reacties

16-01-2022 16:03:13 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.440

OTindex: 4.080

Ik ken mensen die knapper worden als ze hun hele gezicht verbergen. Of nog beter, als ze zich nooit meer laten zien

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: