Chinese vrouw leert haar blind date door plotselinge lockdown écht goed kennen

Het was niet de bedoeling van mevrouw Wang om te blijven slapen, toen ze vorige week ging eten bij een man die ze nooit eerder had gezien. Hij was de vijfde in een reeks van potentiële huwelijkskandidaten, die ze op aandringen van haar ouders bezocht. Daar had Wang op zich geen bezwaar tegen, zegt ze tegen een lokale krant. “Ik word al wat ouder en mijn familie wilde me voorstellen aan tien potentiële partners.”



Dus reisde Wang van haar huidige woonplaats Guangzhou, een megastad in het zuidoosten, naar haar geboorteplaats Zhengzhou in het midden van het land. Maar tijdens het etentje bleek Zhengzhou in een strenge lockdown te gaan, en sindsdien heeft Wang al vaak ‘goedemorgen’ kunnen zeggen tegen haar date.



Helaas, tijdens het gedwongen samenzijn bloeide de liefde niet op. Wang, die toch niet veel beters had te doen, besloot hun gezamenlijke leven in lockdown te filmen met haar telefoon en de resultaten te delen via het Chinese platform WeChat. Daar trok ze al snel een miljoenenpubliek met haar filmpjes, waarin de man de hoofdrol speelt. Hij kookt - dat kan hij naar eigen zeggen goed, daarom kwam ze ook bij hem eten - hij strijkt en hij veegt de vloer.



Ondertussen zegt de man niet veel, net zoveel als ‘een houten paspop’, becommentarieert Wang. Maar hij zorgt voor haar en voor zijn huis, dat kan ze wel waarderen. Inmiddels zijn de meeste video’s weer offline gehaald, de man werd erop aangesproken door vrienden en familie. Onbekend is of mevrouw Wang, haar volledige naam en leeftijd kennen we niet, nog altijd bij hem in huis zit of weer naar haar eigen huis is vertrokken.

Reacties

16-01-2022 14:17:30 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.441

OTindex: 4.080

Ik denk dat mevrouw Wang niet de prettigste is om mee samen te leven.

16-01-2022 14:21:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 89.085

OTindex: 38.437

@Grouse :

dat zou zomaar kunnen dat zou zomaar kunnen

16-01-2022 15:23:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.376

OTindex: 87.503

Het zou gelijk wel een ultieme relatietest kunnen zijn. Maar we weten hoe de afloop zal zijn.

16-01-2022 15:32:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.817

OTindex: 27.745

Die vent lijkt mij een fatsoenlijke kerel. Dat het niet klikt is zijn schuld niet.

16-01-2022 15:53:52 Buick

Erelid



WMRindex: 2.510

OTindex: 742

Misschien wist meneer niet wat mevrouw Wang allemaal uitspookte met haar telefoon en hem op internet te kijk zette.

