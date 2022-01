Groningse patiënt loopt al 9 maanden met uitgestorven virusvariant rond

Van coronavariant B.1.177.77 werd gedacht dat hij allang uitgestorven was. Maar dat is niet zo: in het UMCG in Groningen is een patiënt opgedoken die de variant al driekwart jaar bij zich draagt.



In de zomer van 2020 dook de mutatie op in Spanje en op nog een aantal andere plekken, maar hij werd al snel verdrongen door de alfavariant en later door delta en omikron. De Spaanse variant werd voor het laatst gezien bij een patiënt in Groningen negen maanden geleden. Deze persoon blijkt het virus nog steeds bij zich te dragen.



Het is bijzonder dat de verdwenen gewaande variant opnieuw opduikt, maar UMCG-viroloog Bert Niesters is niet helemaal verrast. "Gezonde mensen ruimen het virus binnen enkele dagen op, maar bij patiënten met onderliggend lijden geldt dat niet altijd”, zegt Niesters in de Telegraaf. "Mensen met een slecht werkend immuunsysteem raken het virus moeilijker kwijt. Die testen soms positief, soms negatief en dan ineens weer positief. Zo is het in dit geval ook. De infectie wordt maar niet opgeruimd.”



Ondertussen is ook in Noord-Nederland de omikronvariant dominant: volgens monsters van het UMCG bestaat inmiddels zelfs 90 procent van de besmettingen uit omikron. Een week geleden was dat nog 10 procent minder.

Reacties

vind het trouwens niet leuk dat na was die variant niet uitgestorven of heeft de natuur hem teruggekruist. zo ja, kan dat dan ook gebeuren met Delta en de andere variantenvind het trouwens niet leuk dat na NSU en SM , ook het woord Variant wordt gebruikt voor dingen die ik als kind waarschijnlijk niet had mogen weten

