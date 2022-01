Horeca open in Zuid Limburg

Wij, de burgemeesters, hebben begrip voor de onvrede van de ondernemers in onze gemeenten. Onder andere de grensligging maakt de situatie in Zuid-Limburg extra schrijnend. We zien dat de bestrijding van de pandemie ertoe leidt dat het water bij sommige ondernemers en verenigingen tot aan de lippen staat. Daarom lobbyen we intensief in Den Haag. We hebben er hoop op dat de eerste effecten hiervan vanavond tijdens de persconferentie zichtbaar worden en dat onder andere de niet-essentiële winkels op afspraak open kunnen.



Voor de horeca en de cultuurinstellingen lijken er nog geen versoepelingen te komen. Daarom willen we hun zaterdag 15 januari 2022, ruimte geven om van 10.00 uur tot 20.00 uur open te gaan. Op deze manier hebben zij de gelegenheid om een signaal af te geven dat de ernst van hun situatie onderschrijft. Deze openstelling dient uiteraard op een corona-veilige manier (1,5 meter afstand, mondkapjes en CTB-check) plaats te vinden. Wij vertrouwen hierbij op de eigen verantwoordelijkheid van onze ondernemers, inwoners en bezoekers.



De corona-regels die door het Rijk zijn opgesteld worden door de gemeenten gehandhaafd. Wij, de burgemeesters, handhaven deze regels langs de weg van de geleidelijkheid; excessen zijn uit den boze. Onze medewerkers moeten te allen tijde veilig hun werk kunnen doen.

15-01-2022 10:31:20 allone

Interessant dat alle 15 burgemeesters het zo met elkaar eens zijn..

15-01-2022 10:36:05 Emmo

@allone : Je zou bíjna zeggen dat ze de koppen bij elkaar hebben gestoken.

15-01-2022 11:37:36 allone

Zuid-Hollandse Alblasserdam, in Noord-Holland Hoorn, Haarlem.. Maar of het zoden aan de dijk zet, als protestactie? In ieder geval is het aardig dat sommige mensen 30 euro voor een kop koffie betalen.. @Emmo : Maar blijkbaar zijn ze niet de enige:Zuid-Hollandse Alblasserdam, in Noord-Holland Hoorn, Haarlem.. Maar of het zoden aan de dijk zet, als protestactie? In ieder geval is het aardig dat sommige mensen 30 euro voor een kop koffie betalen..

15-01-2022 12:36:07 Emmo

@allone : Voor dat bedrag mag je bij mij ook wel een kop koffie komen drinken...

15-01-2022 12:39:16 allone

@Emmo : gezellig.. maar jij bent nog niet failliet. gezellig.. maar jij bent nog niet failliet.

15-01-2022 13:58:06 allone

@Emmo :

en voor thee? want ik drink geen koffie en voor thee? want ik drink geen koffie

15-01-2022 15:20:09 botte bijl

de burgemeesters zien het probleem en proberen te helpen. nu de regering nog....

15-01-2022 15:25:56 Emmo

@allone : Dat gaat met de knollen de pot in.

