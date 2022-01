Coop verkocht varkensschnitzels als vegetarische schnitzels

Coop heeft varkensschnitzels per ongeluk verkocht als vegetarische schnitzels. De fout is volgens de supermarktketen veroorzaakt door "een fout bij een van onze leveranciers".



Zowel de supermarktketen als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maakte het nieuws vrijdag bekend. In ongeveer 220 verpakkingen van Coop Schnitzel XXL Plantaardig 500 gram waren per ongeluk Varkensschnitzels XXL terechtgekomen.



Het vlees was afkomstig van leverancier Promessa, die onder meer vleesvervangers maakt, maar ook vlees verwerkt. Een woordvoerder van Promessa zegt dat het gaat "om een menselijke fout" bij het verpakken van de schnitzels. "Dit is nog nooit eerder gebeurd. Je schrikt er ook van. Voor de mensen die vegetarisch en veganistisch zijn is het echt heel erg. Dus onze oprechte excuses."



Ongeveer zestig van deze verpakkingen met twee schnitzels erin zijn verkocht, Coop kan niet zeggen waar dat is gebeurd. De rest is uit de winkels verwijderd. "Er zijn geen problemen met de kwaliteit of voedselveiligheid, maar het product in deze verpakking is dus niet vegetarisch en bevat varkensvlees", aldus de supermarktketen op haar website.



Het gaat om de vegetarische XXL-schnitzels die houdbaar zijn tot 15 en 16 januari en de streepjescode 8713526837983 hebben. Consumenten kunnen het product terugbrengen en krijgen dan hun geld terug.

Reacties

15-01-2022 18:09:26 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.438

OTindex: 4.080

Och, ook vage terriërs gaan niet dood van een keer wat vlees eten. Net als andersom. Een carnivoor kan best wat groenvoer hebben. Dat word je niet ziek van en daar ga ze zeker niet dood aan.

15-01-2022 18:09:52 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 89.078

OTindex: 38.435

Quote:

"Dit is nog nooit eerder gebeurd. Je schrikt er ook van. Voor de mensen die vegetarisch en veganistisch zijn is het echt heel erg. Dus onze oprechte excuses."

voor mensen die vegetarisch, veganistisch zijn of geen varkensvlees mogen van hun geloof is het niet leuk, de echte problemen krijgen mensen die allergisch zijn voor mensen die vegetarisch, veganistisch zijn of geen varkensvlees mogen van hun geloof is het niet leuk, de echte problemen krijgen mensen die allergisch zijn

15-01-2022 18:29:40 klok

Erelid



WMRindex: 2.055

OTindex: 81

T



Ik hoop dat de mensen die de schnitzels al gegeten hebben er goed vanaf zijn gekomen, dit zal in iedergeval geen leuk nieuws zijn voor ze @Grouse Mensen die al heel lang geen vlees meer gegeten hebben en ineens weer vlees binnen krijgen kunnen er best wel ziek van worden, zoals @botte bijl ook al zei zijn er ook nog eventuele allergieën in het spelIk hoop dat de mensen die de schnitzels al gegeten hebben er goed vanaf zijn gekomen, dit zal in iedergeval geen leuk nieuws zijn voor ze

15-01-2022 19:00:49 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.480

OTindex: 43.346

Als die varkens dan tenminste maar vegetarisch geleefd hebben...

15-01-2022 19:07:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.639

OTindex: 80.634





: helaas varkens (en everzwijnen) zijn omnivoor Als mensen geen vlees willen eten, kunnen ze beter ook geen vleesvervangers eten. @Sjaak : helaasvarkens (en everzwijnen) zijn omnivoor

15-01-2022 20:09:27 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.345

OTindex: 3.178

@allone :

Als mensen geen vlees willen eten, kunnen ze beter ook geen vleesvervangers eten.

QuoteAls mensen geen vlees willen eten, kunnen ze beter ook geen vleesvervangers eten.

Precies, als je geen vleesvervangers eet kun je ook geen foute artikelen kopen. Maak zelf alles klaar dan weet je wat er in zit. Precies, als je geen vleesvervangers eet kun je ook geen foute artikelen kopen. Maak zelf alles klaar dan weet je wat er in zit.

15-01-2022 22:04:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.374

OTindex: 87.499

Ach, als ze erover gezwegen hadden, had men het niet geweten en gewoon lekker gegeten.

De mensen worden pas op stang gejaagd als ze het horen.

Als ik vegetariër was en ik had die foute dingen gegeten, dan zou ik dat niet willen weten.

15-01-2022 23:25:15 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.807

OTindex: 27.741

@allone :

: helaas varkens (en everzwijnen) zijn omnivoor Quote @Sjaak : helaasvarkens (en everzwijnen) zijn omnivoor



@Grouse : Quote:

dat hij gevoelig is voor sulfiet, ook wel zwavel genoemd. 't Verhaal klopt in dat artikel



Maar op dit punt slaan ze toch de plank een héél klein beetje mis.

Sulfiet is een zwavelverbinding. Geen zwavel.

Overigens worden beide wel gebruikt als conserveermiddel, waarbij zwavel een tíkje ongezonder is dan sulfiet. Dat is, tenzij je allergisch bent, vrij onschuldig.



Laatste edit 15-01-2022 23:31 't Zijn ook nét mensen.'t Verhaal klopt in dat artikelMaar op dit punt slaan ze toch de plank een héél klein beetje mis.Sulfiet is een zwavelverbinding. Geen zwavel.Overigens worden beide wel gebruikt als conserveermiddel, waarbij zwavel een tíkje ongezonder is dan sulfiet. Dat is, tenzij je allergisch bent, vrij onschuldig.

