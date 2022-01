Inbreker betrapt in bed Hoofddorpse woning: Kookte ook in keuken en reed in auto

In Hoofddorp pleegde een man zondagmiddag een opmerkelijke inbraak in een woning aan de Zuidertoren. De ‘dief’ stal geen geld, maar kookte in de keuken, pakte de auto voor een ritje en als klap op de vuurpijl betrapten familieleden van de bewoonster hem in haar bed. “Een super bijzonder verhaal."



Dat zegt nieuwsfotograaf Laurens Bosch tegen NH Nieuws. Hij sprak familieleden van de bewoner.



De man had een ruit in de voordeur gebroken en is zo de woning binnengekomen. De bewoonster was op dat moment niet thuis. Eerder had de man bij buurtbewoners gevraagd of hij zijn telefoon kon opladen. De bewoners hadden dit geweigerd, waarna de man weer vertrok.



Toen de inbreker binnen was heeft hij gekookt, gedoucht en de auto van de bewoonster gebruikt, waarna hij is teruggekomen. De man heeft daarna in bed geslapen totdat hij werd gewekt door familieleden.



De familie was namelijk door de buren op de hoogte gebracht dat de ruit van de voordeur was gebroken. Zij zijn toen poolshoogte gaan nemen. Een van de familieleden is de woning binnen gegaan en vond de man in bed. De inbreker schrok daarvan en is er vervolgens vandoor gegaan.



De man had geen schoenen en droeg een shirt met korte mouwen. De politie heeft naar hem gezocht, maar nog niet gevonden en onderzoekt de zaak momenteel. Er zijn meerdere bewijsmaterialen, waaronder kleding, in beslag genomen door agenten.



Naar verluidt heeft woningcorporatie Ymere de sloten vervangen.

Reacties

15-01-2022 16:05:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.631

OTindex: 80.628



.. wel zielig dat hij nu zonder schoenen en jas buiten rondloopt. super bijzonder.. wel zielig dat hij nu zonder schoenen en jas buiten rondloopt.

15-01-2022 16:06:56 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.373

OTindex: 87.497

Het klinkt alsof er iemand vreselijk verward was. Dat krijg je ervan als de geestelijke gezondheidszorg bijna gewurgd is....



Laatste edit 15-01-2022 16:07

15-01-2022 16:32:40 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 89.066

OTindex: 38.431

Quote:

Naar verluidt heeft woningcorporatie Ymere de sloten vervangen.

leuk als de bewoners weer terug komen leuk als de bewoners weer terug komen

15-01-2022 16:42:31 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.801

OTindex: 27.741

@botte bijl : Het vervangen van de sloten helpt goed tegen het intikken van een ruitje

