Reden verstopt oor Nieuw-Zeelander blijkt levende kakkerlak

Een man uit het Nieuw-Zeelandse Auckland kon het vreemde gevoel in zijn verstopte oor vorige week maar niet wegkrijgen. Soms leek het of er iets bewoog, maar een dokter kon in eerste instantie niets vinden. Drie dagen later bleek wat de oorzaak was: een kleine kakkerlak die zich naar binnen had gewurmd.



De 40-jarige Zane Wedding nam afgelopen vrijdag even een duik in een zwembad in buurt. Toen hij thuis kwam, was zijn oor verstopt. Wat hij ook deed, hij kreeg het gevoel niet weg. Oordruppels hielpen niet. Wedding besloot maar te gaan slapen en hoopte dat het in de ochtend weg zou zijn.



Dat was niet het geval. Het vreemde: niet alleen was zijn oor verstopt, soms voelde hij iets jeuken, leek het alsof er wat bewoog. Wedding ging naar de dokter, maar die kon niets vinden. De arts adviseerde hem om met een föhn het water dat zich eventueel had opgehoopt weg te krijgen.



Ook dat hielp Wedding niets. "Het grootste deel van het weekend heb ik op mijn zij gelegen", zegt hij tegen CNN. "Als ik opstond, was ik meteen duizelig." Wedding probeerde vervolgens van alles: op en neer springen, kauwgom kauwen, een rondje hardlopen, maar het gevoel bleef.



Op zondag stopte het gefriemel dat hij al een paar dagen voelde opeens, maar zijn oor zat wel nog altijd potdicht. Wedding ging naar een kno-arts, want na drie dagen was hij het zat. Meteen toen die een kijkje nam, zei ze: "Mijn god, volgens mij heb je een insect in je oor." En ja, het bleek om een kleine kakkerlak te gaan.



Het beestje was inmiddels dood, waarschijnlijk door de hete lucht die Wedding zijn oor in had geblazen. "Ik dacht meteen: alles wat ik in het weekend voelde was dus een kakkerlak die rondliep in mijn oor", zegt Wedding. "Ik werd misselijk van de gedachte." Het duurde vijf minuten voordat de arts het insect had verwijderd. "Een enorme opluchting."

Reacties

15-01-2022 12:36:59 Emmo









"Een enorme opluchting." Dat kan ik me levendig voorstellen. Dat kan ik me levendig voorstellen.

15-01-2022 14:02:15 Mamsie









Wedding ging naar de dokter, maar die kon niets vinden.



Hij moet maar een andere dokter gaan zoeken. Eentje die niét blind is.



Als je met een otoscoop in iemands oor kijkt, dan hoor je een trommelvlies te zien. Zie je dat niet, dan zit er iets dat er niet hoort. Uitspuiten dus, dat oor. En als dat niet lukt, dan wordt het priegelwerk.

15-01-2022 15:29:05 botte bijl









die kakkerlak zal na al die tijd ook wel blij zijn geweest om weer uit dat oor te zijn

15-01-2022 15:38:52 Emmo









Uitspuiten dus, dat oor. En als dat niet lukt, dan wordt het priegelwerk .

15-01-2022 15:41:53 botte bijl









ben blij dat jij niet in het medisch centrum werkt in het stadje bij het meertje ben blij dat jij niet in het medisch centrum werkt in het stadje bij het meertje

