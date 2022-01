Man claimt: 4 cm aan penislengte verloren door corona

Een Amerikaanse man claimt dat hij bijna vier centimeter van zijn penislengte is verloren door een coronabesmetting. Het inkrimpen van zijn mannelijkheid zou een gevolg zijn van schade aan zijn bloedvaten en het ergste is dat zijn doktoren lijken te denken dat de schade permanent is.



Het slachtoffer onthulde zijn verhaal over de verkorte loop op zijn puddingbuks in de podcast How To Do It. "Mijn penis is gekrompen. Voordat ik ziek werd, was ik bovengemiddeld, niet enorm, maar zeker groter dan gebruikelijk. Nu ben ik ongeveer anderhalve inch kwijtgeraakt en zit ik beslist onder het gemiddelde", vertelt de man die zich omschrijft als een hetero van in de dertig. "Het zou niet moeten uitmaken, maar het had een grote invloed op mijn zelfvertrouwen en prestaties in bed."



Behalve dat zijn generaal nu in Napoleon is veranderd had de man na zijn coronabesmetting ook last van erectieproblemen. Dat is dankzij behandelingen nu grotendeels weer opgelost, maar de saluut komt lang niet meer zo hoog als vroeger.



Artsen herkennen het verhaal van de man. "'Covid Dick' is echt", bevestigt dr. Ashley Winter al denkt zij wel dat hij met de juiste behandelingen en therapie in de loop van de tijd een deel van zijn lengte kan terugwinnen. Het krimpen van de klabanus is wel een zeldzame bijwerking en de artsen benadrukken dat meer onderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in dit probleem.

Reacties

14-01-2022 18:46:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.788

OTindex: 27.740

Dan toch maar vaccineren.



Of wordt 'ie daardoor óók kleiner?



Nou ja: een strootje kietelt, een balk niet.

14-01-2022 19:55:21 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.429

OTindex: 4.076

Misschien helpt dit die mensen met toch al korte lontjes over de streep om snel een vaccinatie te halen.

14-01-2022 20:08:14 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.429

OTindex: 4.076



Maar als dit een bijverschijnsel van het krijgen van corona is, dan is het verstandig om het te voorkomen. Vaccinatie helpt tegen besmetting maar vooral tegen ernstige ziekteverschijnselen. Dit is voor veel mannen vrij ernstig.



Laatste edit 14-01-2022 20:11 @allone : Niet. En dat beweer ik ook niet.Maar als dit een bijverschijnsel van het krijgen van corona is, dan is het verstandig om het te voorkomen. Vaccinatie helpt tegen besmetting maar vooral tegen ernstige ziekteverschijnselen. Dit is voor veel mannen vrij ernstig.

