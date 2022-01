Bevers zetten hun tanden in eeuwenoude bomen bij Kasteel Amerongen

Bevers hebben de eeuwenoude beukenbomen ontdekt op het landgoed van Kasteel Amerongen. Al twaalf bomen zijn aangetast en de bevers zijn er zelfs in geslaagd om één boom helemaal door te knagen. Bij het kasteel maken ze zich grote zorgen. "Het is afschuwelijk en vanwege de beschermde status van de bevers kunnen we er niks tegen doen", zegt tuinbaas Ruud Elbertse tegen RTV Utrecht. "Ze blijven maar doorknagen en alle bomen gaan eraan."De bevers ontdekten het terrein zo'n twee jaar geleden. Het leek in het begin onschuldig, met wilgen waar knaagsporen op verschenen, maar sinds enkele maanden moeten ook de eeuwenoude beukenbomen eraan geloven."Ze hebben op een of andere manier een enorme voorkeur voor beukenschors. Dat was voor ons eigenlijk nieuw", zegt Waronne Elbers, hoofd publiekszaken van Kasteel Amerongen. En die voorkeur laat inmiddels zijn sporen na. "Verschillende beukenbomen zijn rondom aangeknaagd, waardoor de sapstroom wordt onderbroken. Dan kan er geen sap meer vanuit de grond boven in de boom komen en zal de boom uiteindelijk sterven."Hoeveel bevers er bij het kasteel zijn, is niet duidelijk. Elbers heeft ze al een paar keer gespot. "We weten in ieder geval dat het er twee zijn. Als de bevers ook jongen hebben, zijn ze waarschijnlijk ongeveer met zijn zessen. Dat zou de hoeveelheid bomen die zijn aangetast wel verklaren.Het oplossen van het probleem is ingewikkeld, want bevers zijn een beschermde diersoort. Daarom mogen ze niet worden verjaagd, laat staan bejaagd.Om de bomen minder aantrekkelijk te maken, wordt er binnenkort schrikdraad om het kasteel geplaatst. "Dat proberen we zo snel mogelijk te doen, maar het is nogal een groot oppervlak. Er lag niet even 2 kilometer aan schrikdraad op voorraad." De hoop is dat de bevers dan een andere plek zoeken om zich te vestigen en dat de oude beuken kunnen worden gered.