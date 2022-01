Belgische politie neemt extreem snelle elektrische step in beslag

De politie in de Belgische stad Mechelen heeft een man aangehouden die op een enorm snelle elektrische step reed. De man van 35 trok gisteren de aandacht van de politie toen hij een meetbord voorbijreed. Dat bord gaf 43 kilometer per uur aan, terwijl hij zich in een 30-kilometerzone bevond.



Agenten hielden hem tegen en namen zijn step mee. Het voertuig werd op het politiebureau op een rollerbank gezet, zoals dat ook met scooters gebeurt om te kijken of ze zijn opgevoerd. Daar bleek dat de e-step, die in België maximaal 25 km/u op de weg mag, een snelheid kon bereiken van 104 km/u.



Daar kwam bij dat de man geen helm droeg, niet in het bezit was van een rijbewijs en zijn step ook niet had verzekerd. De politie heeft de tweewieler in beslag genomen.



In Nederland is het op enkele uitzonderingen na verboden om de weg op te gaan met een elektrische step.

Reacties

14-01-2022 12:23:45 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.891

OTindex: 20.934

Klinkt als een levensgevaarlijk speeltje. Ik weet trouwens niet of er überhapt rijbewijzen zijn voor steppen?? Moet je voor die gemotoriseerde dingen een brommerrijbewijs hebben? Maar je moet er niet aan denken met 100 km/u van zo'n ding te lazeren of tegen een fietser aan te knallen

14-01-2022 12:27:21 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.423

OTindex: 4.074

Ik denk dat met die kleine wieltjes elke kleine oneffenheid in het wegdek fataal kan zijn bij die snelheid. Om dan nog maar over de uiterst beperkte remkracht te zwijgen.

Op deze manier is het een potentiëel dodelijk wapen waarbij de potentie hoog is.



14-01-2022 12:43:53 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 336

OTindex: 0

Ik ben zelf in het bezit van een elektrische step met een maximale snelheid van 30 km/u en ik denk dat je op een step niet veel harder moet willen gaan

14-01-2022 12:47:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.614

OTindex: 80.615





: zelfs 30 lijkt me veel te hard voor een step.. 104 km/u @Zeeuw : zelfs 30 lijkt me veel te hard voor een step..

14-01-2022 14:30:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.360

OTindex: 87.483

Gemeen hoor, een jongetje zijn stepje af te nemen! 🤣

