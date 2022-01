Volgens The Washington Post is uitwaaien dé nieuwe trend

In Amerika zijn ze plots ontzettend fan van de voor ons alom bekende trend ‘uitwaaien’. Daarover schrijft The Washington Post. ‘Forget hygge, it’s time for uitwaaien‘, kopt de Amerikaanse krant. Hygge is het Deense woord voor gezellig- en knusheid. Maar, zeggen de Amerikanen, het is nu tijd om uit te gaan waaien.Er wordt ook fonetisch opgeschreven hoe ‘uitwaaien’ dan precies uitgesproken moet worden (‘Out-vwy-ehn’), en er wordt serieus en minutieus ontleed wat Nederlanders dan precies doen als we gaan uitwaaien.De uitleg doet bijna aan als satire. Zo wordt onder meer beschreven hoe “fysieke buitenactiviteit in winderige condities” in ons land gemeengoed is.Ook legt een professor in neurowetenschappen uit hoe “tedere wind een therapeutisch effect kan hebben”. En niemand minder dan fitnessgoeroe en tv-persoonlijkheid Arie Boomsma komt aan het woord om uit te leggen dat het door corona bij ons echt ‘een ding’ is om naar buiten te gaan, de frisse lucht in.Voor de Amerikanen is het blijkbaar heel belangrijk precies te weten want nu zo lekker is aan het voelen van de wind door je haren.