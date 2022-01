Katalysatordief omgekomen tijdens zijn werk

In Rotterdam is een 53-jarige man om het leven gekomen toen de auto waar hij onder lag van de krik was gevallen.

De eigenaar van het voertuig, een Toyota Prius, vond het slachtoffer maandagmorgen onder zijn auto die aan de Gordelweg stond geparkeerd. De man wilde zijn dochtertje naar school brengen en zag twee benen onder de auto uitsteken. De eigenaar alarmeerde direct de hulpdiensten die ter plaatse kwamen. Deze konden voor het slachtoffer weinig meer betekenen. Het slachtoffer bleek al enige tijd overleden onder het voertuig te liggen. De man had geprobeerd de katalysator van het voertuig te stelen, zo bleek uit nader onderzoek van de politie.



Verzekeraars krijgen jaarlijks duizenden meldingen van gestolen katalysators. De zeldzame metalen die in een katalysator zijn verwerkt brengen een hoop geld op.

