Agenten ontslagen nadat ze overval negeerden om Pokémon te vangen

De rechtbank in Los Angeles heeft een aanklacht tegen de stad van twee voormalige politieagenten van de LAPD van tafel geveegd. Louis Lozano en Eric Mitchel waren door hun korps op straat gezet nadat ze een melding van een overval negeerden, omdat ze te druk waren met het vangen van een Snorlax en andere wezens in Pokémon Go.



Het incident vond al in april 2017 plaats, maar kwam nu dankzij deze aanklacht aan het licht. Na een melding van een overval in een winkelcentrum vroeg sergeant Gomez destijds om versterking via de radio, maar Lozano en Mitchel reageerden niet. Later verklaarden de heren dat de oproep niet hadden gehoord omdat ze in een lawaaiig gebied waren.



De sergeant vertrouwde het zaakje niet en liet de oproep onderzoeken. Bij het terugluisteren van de audio-opnames uit de auto van de agenten ontdekte Gomez dat de dienders de oproep wel hadden gehoord en zelfs nog overlegden of ze moesten reageren. Verder bleek dat de mannen Pokémon Go speelden en een Snorlax probeerden op te sporen. Later jaagden ze ook op een Togetic, die ze wisten te vangen.



De agenten probeerden nu hun ontslag aan te vechten, omdat ze vonden dat hun werkgever niet het recht had om de opnames van de camera in de dienstwagen te gebruiken voor de controle van hun werkzaamheden. De rechter ging daar niet in mee, waardoor de mannen hun baan nog steeds kwijt zijn. Hierdoor hebben ze wel lekker veel tijd om Pokémons te vangen.

Reacties

13-01-2022 20:07:34 allone

En het laatste is blijkbaar voor hun belangrijker Boeven vangen, Pokemons vangen, het is maar waar je de voorkeur aan geeftEn het laatste is blijkbaar voor hun belangrijker

13-01-2022 20:33:29 BatFish

Ja, ik kan hier de rechter alleen maar gelijk geven. Dit soort dienders wil je niet van belastinggeld betalen. Privaat geld trouwens ook niet - monopolygeld is nog te overwegen.

13-01-2022 20:51:51 Grouse

Quote:

De agenten probeerden nu hun ontslag aan te vechten, omdat ze vonden dat hun werkgever niet het recht had om de opnames van de camera in de dienstwagen te gebruiken voor de controle van hun werkzaamheden.



Hadden zij dan wel het recht om spelletjes te doen tijdens werktijd en daardoor willens en wetens hun plicht te verzuimen? Hadden zij dan wel het recht om spelletjes te doen tijdens werktijd en daardoor willens en wetens hun plicht te verzuimen?

14-01-2022 00:16:14 botte bijl

misschien dachten ze dat die Pokémons de overvallers waren

14-01-2022 00:25:03 Emmo

@botte bijl : Gezien het gemiddelde intelligentieniveau van de Amerikaanse koddebeier zou dat nog best eens kunnen

14-01-2022 01:48:41 Buick

@botte bijl , maar waar zouden ze dan de handboeien moet doen bij die pokemonnen?

