Beroepsverbod voor Britse chirurg die eigen initialen in lever patiënten brandde

Een Britse chirurg die in 2013 zijn initialen in de levers van twee patiënten heeft gebrand, mag nooit meer als arts werken. De man is geschrapt uit het Britse artsenregister.



De acties van de man, Simon Bramhall, kwamen aan het licht toen één van de getransplanteerde levers niet was aangeslagen en een andere chirurg hem moest verwijderen. Die zag de 4 centimeter grote initialen op het orgaan, schrijft de Britse omroep BBC.



Bramhall brandmerkte de levers toen hij in het Queen Elizabeth-ziekenhuis in Birmingham werkte. Het medisch tuchtcollege dat de zaak onderzocht, sprak over een 'daad geboren uit professionele arrogantie' en verweet Bramhall dat hij met zijn actie het publieke vertrouwen in medische professionals heeft ondermijnd.



Bramhall gaf zijn acties al in december 2017 toe. Toen kreeg hij van de rechtbank een boete van 10.000 Britse pond. Daarna ontstond een discussie over of hij wel of niet geschikt was om zijn werk te blijven doen. Hij werd ruim vijf maanden geschorst, waarna werd besloten dat hij weer aan de slag mocht.



Maar nadat de General Medical Council, de organisatie die het artsenregister in Groot-Brittannië beheert, zich daartegen had verzet en een rechtbank had besloten dat er opnieuw naar de zaak moest worden gekeken, besloot het tuchtcollege vandaag dat Bramhall het vertrouwen tussen arts en patiënt heeft geschonden en geschrapt wordt uit het register.



Volgens het MPTS heeft Bramhall geen langdurige fysieke schade toegebracht aan zijn patiënten, maar heeft wel 'significante emotionele schade'. Dat hij eerder van onbesproken gedrag was, kon niet voorkomen dat het schrappen uit het artsenregister volgens het MPTS de juiste straf is. "Dat hij levensreddende zorg biedt, doet niet af aan de grove schending van de waardigheid en autonomie van zijn patiënten."



Bramhall krijgt 28 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de beslissing. Om te voorkomen dat hij in de tussentijd weer aan het werk gaat, heeft hij ook een schorsing opgelegd gekregen, die per direct ingaat.

Reacties

13-01-2022 20:45:23 Grouse

Alsof hij op deze manier het eigendom claimt. Te walgelijk voor woorden

13-01-2022 20:55:41 allone

Hoe weten ze dat het niet meer dan 2 patiënten waren?



13-01-2022 22:35:28 Mamsie

De man is geschrapt uit het Britse artsenregister.



Hopelijk toch voor leverslang! 😬 Hopelijk toch voor leverslang! 😬

14-01-2022 00:14:49 botte bijl

@allone :

dat zullen we nooit zeker weten dat zullen we nooit zeker weten

14-01-2022 00:24:09 Emmo

@botte bijl : Alle mensen die ooit door deze arts geopereerd zijn weer opensleutelen en dan turven

