Voor het eerst gezien: planeet uitgerekt tot rugbybal

In een sterrenstelsel ver van de aarde staat een planeet die niet rond is, maar de vorm heeft van een rugbybal. Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De bijzondere vorm wordt veroorzaakt door de kracht van een ster die dicht bij de planeet staat.De planeet heeft de wetenschappelijke naam WASP-103b. Hij is groter dan Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel, en heeft waarschijnlijk ongeveer dezelfde samenstelling. WASP-103b draait om een ster die bijna twee keer zo groot is als onze zon en 200 graden warmer.De zwaartekracht van die ster zorgt ervoor dat WASP-103b als het ware uit elkaar wordt getrokken. "Denk aan een voetbal die je uit elkaar trekt. Dat wordt vanzelf een rugbybal", zegt wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack van het wetenschappelijk tijdschrift Quest. "De planeet staat vijftig keer dichter bij de ster als de aarde bij de zon. Daardoor zijn de getijdenkrachten heel sterk", zegt hij. "Het is een logisch gevolg van de natuurwetten, maar er is nog nooit een vervormde exoplaneet zoals deze waargenomen. Dus het is zeker bijzonder."Het is de eerste keer dat de vervorming van een planeet is vastgesteld volgens ESA.WASP-103b werd in 2014 al ontdekt door ruimtetelescopen Hubble en Spitzer, maar de vreemde vorm was toen nog niet bekend.