Auto belandt op zijn kant in Dorpsstraat Nijeveen uitgerekend op de dag dat dorpsvereniging zorgen uitspreekt over verkeersveiligheid

Op de Dorpsstraat in Nijeveen is maandagmiddag een auto op zijn kant beland. Het ongeval gebeurde omstreeks 16.25 uur net voor supermarkt Coop.De auto is vrij snel weer op zijn wielen gezet door omstanders. De bestuurder kon zelf uit het voertuig klimmen en is behandeld door het personeel van een ambulance. De weg is dicht en verkeer moet omrijden. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.Uit een enquĂȘte onder inwoners van Nijeveen, die eerder op de dag door de dorpsvereniging was gepubliceerd, bleek dat veel inwoners graag verkeersremmende maatregelen hadden gezien op de Dorpsstraat bij de herinrichting.