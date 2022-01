Geen grap: in dit dorp springt de brandweer op de fiets als het alarm gaat

De brandweer in Breukelen heeft vanaf volgende week een unieke uitrukprocedure. Na een melding verzamelen de mannen en vrouwen zich in de kazerne, kleden zich om en stappen vervolgens gehelmd op de elektrische fiets.



Het zal een bijzonder tafereel zijn als een brandweerploeg zich op de fiets door het dorp haast, erkent clustercommandant Nick van Schaik. ,,Maar liever lachende gezichten van omstanders dan geen brandweerzorg.’’



Wat is er aan de hand? In het Utrechtse dorp Breukelen is slechts één brug over de rivier de Vecht en die wordt de komende maanden vervangen. De gemeente Stichtse Vecht plaatst weliswaar een tijdelijke brug, maar die pontonconstructie is alleen geschikt voor fietsers en voetgangers. De brandweerauto kan vanuit de kazerne dus niet meer aan de andere kant van het water komen zonder een kilometerslange omweg.



De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is vervolgens gaan rekenen hoe lang het duurt om het landelijke gebied tussen Breukelen en de Loosdrechtse Plassen, waar ook een aantal jachthavens is, te bereiken. De conclusie was dat omliggende brandweerposten de wettelijke opkomsttijd bij een brand niet zouden halen.



Een onconventioneel idee bracht redding. De VRU heeft in samenwerking met de gemeente bij een boer aan de overkant van de Vecht een brandweerauto geplaatst. Om daar zo snel mogelijk te komen, pakken de brandweerlieden in de kazerne in Breukelen de e-bike. Ze fietsen over de tijdelijke brug naar de tijdelijke brandweerkazerne. Daar stappen ze over op de auto en gaan op de melding af.



,,De brandweer is goed in creatieve oplossingen bedenken. Inclusief de opkomst zijn we in zes minuten bij de tijdelijke brandweerkazerne’’, zegt Van Schaik. ,,Dat is ongeveer gelijk aan de huidige situatie. De Brugstaat bij de brug is heel smal en vaak moet er gewacht worden op tegemoetkomend verkeer.’’



Even werd er gedacht aan herkenbare brandweerfietsen, maar het zijn gewone exemplaren geworden. Apparatuur zoals zuurstofflessen hoeft niet de bagagedrager op; die ligt standaard in de auto.



De fietsafstand is zo’n 600 meter, die de brandweermensen in ongeveer anderhalve minuut afleggen. Natuurlijk is er haast, maar door het gebruik van de elektrische fiets worden de krachten gespaard. ,,We zullen niet buiten adem aankomen bij tijdelijke auto’’, zegt postcommandant Tim van Dommelen tevreden.



Op het erf van een boer net buiten het dorp heeft de gemeente een loods laten bouwen die dienst doet als tijdelijke kazerne. Daardoor staat de brandweerauto overdekt en verwarmd, wat belangrijk is voor de apparatuur.



Kippen en koeien

De brandweervrijwilligers zijn enthousiast over de constructie. ,,Ik zit nu bijna veertig jaar bij de brandweer en heb dit nog nooit beleefd’’, zegt Herman Lokhorst. ,,Het is uniek.’’



Linda de Greef spreekt van een mooi avontuur. ,,We rukken straks uit tussen de kippen en de koeien. Er is ons gevraagd om de eerste meters in de auto rustig aan te doen, zodat we de dieren niet in de war brengen.’’



Bij meldingen aan de westkant van de Vecht - inclusief het dorp Breukelen - verandert niets. De ‘gewone’ kazerne behoudt de twee tankautospuiten. In de tijdelijke kazerne is een reserve-auto van de VRU geplaatst.



Gelukkig gebeuren er in het gebied weinig incidenten, maar als het nodig is, moet de brandweer er wel snel kunnen zijn. Tijdens de vrieskou in februari vorig jaar moesten de hulpdiensten meerdere keren in actie komen om gewonde schaatsers van het ijs te halen.



Postcommandant Van Dommelen snapt dat er al snel aan een grap wordt gedacht als het om brandweer op de fiets gaat. ,,Maar met de auto helemaal omrijden tot de volgende brug kost veel tijd. De oplossing met de fiets is pragmatisch.’’





