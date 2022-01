Drie vrouwen zwanger van Douwe Bob

Het is het gesprek van de dag: Douwe Bob heeft drie kinderen bij drie vrouwen. De 29-jarige zanger kreeg op 9 december een dochtertje, Bobby Lou, met kunstenares Loes van Delft (30) uit Drunen.



Op Facebook maakte hij bekend dat hij in december nog een dochtertje heeft gekregen met een andere nog onbekende vrouw.



Ook kondigde hij donderdag aan dat zijn ex-vriendin Anouk al vijf maanden zwanger is en zijn derde kind, een zoontje, dus onderweg is.



Het nieuws was al eerder naar buiten gebracht door Yvonne Coldeweijer uit Kaatsheuvel, bekend van het 'juicekanaal' Life of Yvonne. Op Facebook heeft de zanger het donderdag het nieuws bevestigd.



Tweede meisje

"Ja, het is waar. Vorige maand ben ik vader geworden van een tweede meisje. In eerste instantie hadden haar moeder en ik afgesproken dat ik me op de achtergrond zou houden in haar leven, maar nu ze er is voel ik me genoodzaakt en gedwongen daar iets over te zeggen", schrijft hij.



"Ik ben nog bezig de juiste weg in dit vaderschap te vinden. Wat er ook gebeurt, ook voor haar ben ik er als ze me nodig heeft."



Derde kind onderweg

Donderdag maakte Douwe Bob dus ook nog bekend dat zijn ex-vriendin Anouk vijf maanden zwanger is van hun kind. "Het leven is een wervelwind", schrijft de zanger op Instagram over de komst van zijn zoontje. Douwe Bob heeft op dit moment met alle drie de vrouwen geen relatie.



De zanger noemde de zwangerschap van zijn ex-vriendin donderdag in RTL Boulevard 'onorthodox en misschien niet zoals het heurt'. Toch is hij naar eigen zeggen heel blij en gelukkig. "Ik kan niet wachten tot ik er nog eentje mag verschonen."

Reacties

12-01-2022 14:41:02 vaughn

Senior lid

WMRindex: 213

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

En Bob maar douwe in al die vrouwe...

12-01-2022 14:43:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.598

OTindex: 80.598

Quote:

Douwe Bob heeft op dit moment met alle drie de vrouwen geen relatie. fijn voor al die vrouwen, en al die baby's; een goed begin is het halve werk



: blijkbaar kan hij hem er niet uit houwe.. fijn voor al die vrouwen, en al die baby's; een goed begin is het halve werk @vaughn : blijkbaar kan hij hem er niet uit houwe..

12-01-2022 15:25:04 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.397

OTindex: 4.052





R=3



Laatste edit 12-01-2022 15:25 Hij verspreidt zichzelf nog sneller dan het omikronvirusR=3

12-01-2022 15:34:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.752

OTindex: 27.737

Quote:

Het is het gesprek van de dag Ik had er anders nog niet van gehoord. Misschien is dat het gevolg van een absolute desinteresse in dit soort wetenswaardigheden.



Quote:



Toch is hij naar eigen zeggen heel blij en gelukkig. "Ik kan niet wachten tot ik er nog eentje mag verschonen."





Waarom niet alle drie tegelijk?



Ik hoop dat hij nog net zo blij is als hij met alle drie een "Papa-dag" heeft.



Laatste edit 12-01-2022 15:37 Ik had er anders nog niet van gehoord. Misschien is dat het gevolg van een absolute desinteresse in dit soort wetenswaardigheden.Waarom niet alle drie tegelijk?Ik hoop dat hij nog net zo blij is als hij met alle drie een "Papa-dag" heeft.

12-01-2022 15:47:03 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.397

OTindex: 4.052

Hier en daar is het gebruik van rubber aan te raden.

12-01-2022 16:02:48 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.102

OTindex: 190

S Hij gaat tegenwoordig verder als Ouwe Bob.



De D heeft hij al te vaak weggegeven.

12-01-2022 16:32:09 Buick

Erelid



WMRindex: 2.481

OTindex: 727

Vroeger waren er van dit soort grappen over Douwe Egberts.

En over de Weduwe van Van Nelle waar er 40 in zaten.

Maar Douwe Bob maakt zijn naam wel waar.

Waarschijnlijk heeft hij in de coronatijd ontdekt dat je er meer mee kan dan aleen piesen.

12-01-2022 16:47:57 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.853

OTindex: 2.026

Voor wat advies ging hij naar de bisschop.

Die vertelde hem, in een notendop.

U maakt van uw klavots,

een keiharde rots.

Daarna is het gewoon een kwestie van Douwe Bob!



12-01-2022 17:01:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.337

OTindex: 87.446

Heeft die vent soms een driewegstekker?

