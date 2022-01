EOD laat middel tegen brandwonden ontploffen in Baarnse Bos

BAARN - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft donderdagavond een flesje picrinezuur laten ontploffen in het Baarnse Bos. Een bewoner uit Baarn had het middel in huis, dat gebruikt wordt tegen brandwonden.

Aan het eind van de dag zag de bewoner dat het middel kristalliseerde. "Dan kan het onstabiel worden", laat een woordvoerder van de politie weten. De bewoner schakelde na het zien van het chemische proces de hulpdiensten in.

Hoewel er geen sprake was van acuut gevaar, werd het uit voorzorg door de EOD meegenomen naar het Baarnse Bos. Daar is het goedje tot ontploffing gebracht. "Het ging om een kleine explosie in het bos. Daarmee is het middel onschadelijk gemaakt."

12-01-2022 10:09:57 Emmo









Ik vind geen toepassingen op medisch gebied voor picrinezuur. Niet bij Wiki en niet bij Nemo. Dus waar het idee vandaan komt dat het voor brandwonden wordt gebruikt?

12-01-2022 10:20:28 Grouse









@Emmo : Bovendien is het behoorlijk giftig. Geen goede oplossing dus voor huidcontact.

12-01-2022 10:31:05 Mamsie









@Grouse : En al helemáál niet bij een zeer beschadigde huid. 😲

12-01-2022 12:37:18 venzje









Het schijnt vaker voor te komen.

12-01-2022 12:55:33 Tiepmiep













En hier nog meer



Ik kan me toch echt met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat een stof met een zelfde explosieve energie als TNT, maar met een nóg snellere ontvlamming, gebruikt zou worden als middel tegen brandwonden...

@Emmo : In laboratoria wordt het o.m. toegepast als kleurstof in de microscopie, fixatiemiddel van dierlijke weefsels en als reagens voor creatinine. Bron: picrinezuur Ik kan me toch echt met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat een stof met een zelfde explosieve energie als TNT, maar met een nóg snellere ontvlamming, gebruikt zou worden als middel tegen brandwonden...

