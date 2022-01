Superjacht loopt vast op te lage spoorbrug bij Den Bosch

Het transport van een superjacht in aanbouw is zaterdagmiddag vastgelopen op de spoorbrug bij Den Bosch. De tachtig meter lange Calactica was onderweg van een werf in Oss naar Harlingen, maar paste door de hoge waterstand niet onder de brug door.De sleepboot met het schip heeft bij de spoorbrug rechtsomkeert gemaakt, meldt Omroep Brabant. Van een botsing was geen sprake.Een woordvoerder van Van der Wees Watertransporten die helpt met het transport vertelt dat de vertraging waarschijnlijk tijdelijk is. Nu was het water net zo'n 10 tot 20 centimeter te hoog. Als het water wat zakt dan kunnen wij het weer gaan proberen. Mogelijk kan dat binnen een paar uur.""Dat past nie, jochie," reageert Ron van Zijl op Facebook. Hij is een van de vele mensen die vanaf de waterkant de manoeuvre eerder vanmiddag gadesloegen. "Het water staat nu ook wel heel hoog", zegt Patrick de Haas, iets verderop, op de kade. "Het water zal wel weer gaan zakken maar dat kan nog een dagje duren."Superjachten zijn er in alle soorten en maten. De Calactica is met z'n tachtig meter zeker niet het grootste jacht ter wereld, maar wel een opvallende verschijning. Het schip heeft een bioscoop aan boord, een zwembad en een helikopterplatform. De (onbekende) koper betaalt er 100 miljoen euro voor. In april wil hij of zij ermee de wereldzee├źn op.De Galactica werd aanvankelijk gebouwd bij Heesen Yachts in Oss, maar ging zaterdagochtend op transport naar Harlingen om daar verder afgebouwd te worden. Dat is een reis van ruim tweehonderd kilometer. De eerste kilometers was het passen en meten, vooral bij het passeren van een aantal kleine bruggen. Maar het schutten in de zeven sluizen daarna verliep zonder problemen, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.Dat het transport na ruim 25 kilometer alsnog vastliep op de spoorbrug, ziet hij niet als een verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. "We hebben de sluizen bediend, maar dit is een brug die niet open kan", stelt hij.Voor Heesen Yachts is het nu een kwestie van geduld. Een andere vaarroute naar Harlingen is geen alternatief, want daar liggen de bruggen nog lager dan de spoorbrug bij Den Bosch.