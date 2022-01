Man met scooter op A10 bij Amsterdam

Een man die voor het eerst op een scooter zat, heeft woensdag een ongebruikelijke route naar zijn werk genomen.



Agenten zagen hem op de A10 Zuid rijden. Op die snelweg is de maximumsnelheid 100 kilometer per uur en is het uiteraard verboden terrein voor brommers, scooters en fietsers. De politie begeleidde de man van de A10, zodat hij bij de Amstelveenseweg de afrit kon nemen, meldt NH/AT5.



Volgens de agenten zei hij: "Dit is de eerste keer dat ik op de scooter rij. Ik moet naar mijn werk."



De man krijgt een boete van 280 euro, meldt het Openbaar Ministerie. Hoe gevaarlijker de situatie, hoe hoger de boete, zegt een woordvoerster.

Reacties

10-01-2022 21:05:50 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.323

OTindex: 87.428

Beetje dom van die man.

Doet me denken dat ik op mijn brommertje over de provinciale weg reed.

Ik kreeg het al snel in de gaten toen er vanuit alle inhalende auto's zeer vuil naar mij gekeken werd.

Maar ja, ik moest toch wél doorrijden naar een afrit. Beetje dom van mij....

10-01-2022 21:26:13 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.382

OTindex: 4.030

Hij ging zeker normaal met de auto?

Hoe heeft die man ooit zijn rijbewijs gehaald?

