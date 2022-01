Brief soldaat aan thuisfront 76 jaar later alsnog bezorgd

Een brief die een Amerikaanse soldaat 76 jaar geleden vanuit Duitsland naar zijn moeder stuurde, is afgelopen maand alsnog bezorgd. Het schrijven was zoek geraakt, maar dook onlangs op in een distributiecentrum van het Amerikaanse staatspostbedrijf.'Lieve mam," schreef sergeant John Gonsalves op 6 december van 1945 in het Duitse Bad Orb, waar hij gestationeerd was tijdens WOII. "Ik kreeg vandaag weer een brief van je, en ik ben blij te horen dat alles goed gaat. Met mij gaat het wel, alleen is het eten meestal nogal waardeloos."De brief zou nooit aankomen bij zijn moeder in de plaats Woburn, in de Amerikaanse staat Massachusetts. Hij zou kwijtgeraakt zijn in de post, maar een paar weken geleden dook hij zomaar op bij een distributiecentrum in Pittsburgh. Medewerkers zochten op wie de naaste familie van de afzender was, en waar die woonde.De brief kwam zo alsnog aan in Woburn, bij de weduwe van Gonsalves. Zelf was hij in 2015 overleden, zijn moeder was al vele jaren eerder gestorven. Gonsalves' vrouw Jean, die hij vijf jaar later na het versturen van de brief zou leren kennen, mocht de post nu openen."Stel je toch voor, 76 jaar later!" liet zij weten aan een lokale tv-zender uit Boston. "Ik kon het gewoon niet geloven. Ik herkende zijn handschrift ook meteen. Het was geweldig."Het Amerikaanse staatspostbedrijf USPS had een kaartje bij de brief gedaan om Jean alsnog te condoleren met het verlies van haar man. Het is nog altijd onbekend waar de brief de afgelopen driekwart eeuw gebleven was, maar Gonsalves' moeder zou de afsluitende woorden van haar zoon dus nooit lezen: "Liefs en kusjes, je zoon Johnny. Ik zie je snel, hoop ik."