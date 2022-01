Online shaming: Kinderen uit groep 7 delen al naaktfoto's met elkaar

Al op jonge leeftijd delen kinderen naaktfoto's van leeftijdsgenootjes met elkaar. Het gaat om kinderen van 10, 11 en 12 jaar oud uit groep 7 en 8 van de basisschool.



Dat blijkt uit onderzoek van bureau DUO Onderwijsonderzoek en Advies en het journalistieke platform Pointer van KRO-NCRV onder medewerkers van basisscholen en middelbare scholen.



Aan meer dan 400 leraren van groepen 7 en 8 werd gevraagd naar hun ervaringen met 'online shaming', het ongewenst verspreiden van intieme foto's en filmpjes. Bijna honderd van hen hebben hier in de afgelopen jaren op hun school mee te maken gehad, dus bijna een kwart van de deelnemers.



Sommige kinderen hadden zich uitgekleed voor een webcam, waarna de opgenomen beelden rondgingen. Andere kinderen werden bijvoorbeeld stiekem gefilmd terwijl ze tijdens een schoolkamp onder de douche stonden.



Van die leraren die ermee te maken hebben gekregen, zeggen twee op de vijf dat het aantal incidenten in de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Bijna de helft van de ondervraagde leerkrachten zegt dat er geen duidelijke afspraken zijn wat er moet gebeuren wanneer naaktbeelden van een leerling rondgaan.



Op middelbare scholen speelde online shaming zelfs bij bijna 90 procent van de deelnemers, en ook daar zegt bijna de helft dat het verschijnsel toeneemt.



Volgens de onderzoekers zijn scholen niet verplicht om lessen in het leerplan op te nemen waarin aandacht wordt besteed aan online shaming. Dat komt omdat online shaming niet in het curriculum zit. Dat is het leerplan voor scholen dat voor het laatst in 2012 werd bijgewerkt door het ministerie van Onderwijs.



Demissionair onderwijsminister Arie Slob zegt in een reactie op het onderzoek dat het aan de orde stellen van 'mediawijsheid' op scholen zo snel mogelijk 'wettelijk moet worden verankerd'

Reacties

09-01-2022 14:54:16 Mamsie

Oudgediende



Quote:

het aan de orde stellen van 'mediawijsheid' op scholen zo snel mogelijk 'wettelijk moet worden verankerd



Dat lijkt me geen overbodige luxe.

Moet toegevoegd worden aan maatschappijleer. En wel met prioriteit. Dat lijkt me geen overbodige luxe.Moet toegevoegd worden aan maatschappijleer. En wel met prioriteit.

09-01-2022 15:25:26 Grouse

Oudgediende



@Mamsie : Krijgen die kinderen al maatschappijleer op de basisschool?

09-01-2022 15:34:29 Emmo

Stamgast



@Mamsie : @Grouse : Lijkt me toch meer een taak van papa en mama. Onderwijzers hebben al zo veel op hun bordje.

09-01-2022 15:37:38 Buick

Erelid



Minister Slob stopt ermee en nu zegt hij dat het wel heel erg belangrijk is.

Ik denk dat minister Slob de boel heeft laten verslobben.

09-01-2022 15:57:56 Grouse

Oudgediende



Natuurlijk zijn er ouders die dat goed kunnen maar ik vrees het ergste voor de meerderheid. Hun prinsjes en prinsesjes hebben dat niet nodig want die zijn wijs genoeg. Die doen dat toch niet. @Emmo : Ik ben het helemaal met je eens. Maar ik heb meer vertrouwen in onderwijzend personeel dan in de ouders.Natuurlijk zijn er ouders die dat goed kunnen maar ik vrees het ergste voor de meerderheid. Hun prinsjes en prinsesjes hebben dat niet nodig want die zijn wijs genoeg. Die doen dat toch niet.

09-01-2022 16:45:21 Mamsie

Oudgediende



@Grouse :

: Krijgen die kinderen al maatschappijleer op de basisschool?

Quote @Mamsie : Krijgen die kinderen al maatschappijleer op de basisschool?



Geen idee, maar het zou dus wel handig zijn. Geen idee, maar het zou dus wel handig zijn.

