Geen enkele vliegmaatschappij wil Canadese feestvluchtpassagiers naar huis brengen

Een groep Canadese toeristen heeft op een vlucht naar Mexico zoveel coronaregels overtreden, dat geen enkele vliegmaatschappij het gezelschap nog naar huis wil vervoeren. De reizigers zijn gestrand in de omgeving van de badplaats Cancun. De Canadese premier Trudeau heeft ze bestempeld als "barbaren" en "idioten".



De veelal jonge reizigers waren op 30 december aan boord van een chartervlucht van Sunwing Airlines. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is hoe de luidruchtige groep danst, wodka drinkt en elektrische sigaretten rookt - allemaal zonder mondkapje. Vanwege de misdragingen annuleerde de luchtvaartmaatschappij de terugvlucht op 5 januari.



Air Canada en Air Transat willen de groep ook niet aan boord. Air Transat zegt op Twitter dat een deel van de groep op een vlucht naar Canada probeerde te komen, maar door de maatschappij geweigerd is. Air Canada zegt passagiers te weigeren als duidelijk is dat zij tot de herrieschoppers op de Sungwing Airlines-vlucht behoren.



Onder het reisgezelschap zijn enkele bekende Canadese influencers en realitysterren. Een van de passagiers zegt tegen persbureau AP dat ze in Mexico positief getest is en in quarantaine zit op een hotelkamer. Ze schat dat zeker dertig andere leden van de groep besmet zijn.



De Canadese minister van Transport en de minister van Volksgezondheid zeggen dat hun ministeries de zaak onderzoeken. De groep hangt een boete boven het hoofd van zo'n 4000 euro per persoon.



Premier Trudeau noemde het gedrag van de reizigers "zeer frustrerend" en "een klap in het gezicht van vliegtuigbemanning en iedereen die zich aan de maatregelen houdt".

Reacties

08-01-2022 21:18:17 allone

Oudgediende







In een vliegtuig " luidruchtig dansen, wodka drinken en (elektrische) sigaretten roken"??? Dat lijkt mij ook zonder corona- en mondkapjesregels iets wat niet kan, niet hoort en niet gewaardeerd wordt.

08-01-2022 23:01:14 Emmo

Stamgast











Maar dat is ze van harte gegund Er zijn erger plaatsen om gestrand te raken. Al is het een fiks eind lopen terug naar huis.Maar dat is ze van harte gegund

09-01-2022 00:00:41 Grouse

Oudgediende







Het gaat ze in elk geval een mooie bom duiten kosten om terug te komen.

