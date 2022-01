Bekende YouTuber betaalt miljoenen voor Pokémonkaarten die waarschijnlijk nep zijn

De bekende en controversiële YouTuber Logan Paul dacht een zeldzame, ongeopende set Pokémonkaarten gevonden te hebben. Daar betaalde hij in december maar liefst 3,5 miljoen dollar voor, aan een anonieme verkoper op eBay.



Maar de aankoop lijkt achteraf te mooi om waar te zijn. Tot die conclusie komen speurders van de online fanpagina Pokébeach, die de eBay-koopgeschiedenis en beelden van de kaartenset hebben bekeken. In een uitvoerige blogpost schrijven de fans dat Paul waarschijnlijk namaak-kaarten heeft gekocht.



Hiervoor voeren ze verschillende argumenten aan. Zo zou de barcode van de doos waarin de kaarten zitten niet vervaagd zijn. Normaal gesproken is dat wel zo, omdat de echte kaarten uit de jaren 90 komen. Ook vinden de Pokémonfans het verdacht dat het pakket via eBay is verkocht en niet via een gerespecteerd veilinghuis.



Een ander bewijs is volgens de Pokémonfans dat de kaarten zouden zijn geauthenticeerd door een bedrijf dat Baseball Card Exchange heet. Dat heeft volgens de leden van Pokébeach niet de expertise in huis om Pokémonkaarten te beoordelen.



Paul heeft inmiddels via Twitter op de mogelijkheid dat de kaarten nep zijn gereageerd. Hij zegt dat hij dit weekend op het vliegtuig naar Chicago stapt om de kwestie met Baseball Card Exchange te bespreken.

Reacties

Dat is veel geld voor een stukje bedrukt papier

Dingen die écht wat waard zijn, zijn toch onbetaalbaar. De rest is "Wieker Wind". @Grouse : 't Is maar wat een gek ervoor geven wil. Net als met zoveel dingen.

