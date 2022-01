Foto's van Eddie geselecteerd voor kalender National Geographic

Een zeearend en de Erasmusbrug: de foto's van de Rotterdamse hobbyfotograaf Eddie Visser (52) werden geselecteerd voor de scheurkalender van National Geographic. Hij gaf zich zonder enige verwachtingen op voor de fotowedstrijd van het blad en kreeg vervolgens de kalender op de deurmat. "Het was een complete verrassing."Toen Eddie de scheurkalender op zijn deurmat kreeg was hij dus op zijn zachtst gezegd verbaasd. "Ik had niks besteld." Er zat ook nog een brief bij. Daar stond in dat er foto's van Eddie gepubliceerd waren. "Door die brief kreeg ik kippenvel", vertelt hij aan EditieNL.Het gaat dus om een foto van een zeearend en eentje van de Erasmusbrug. Die van de zeearend maakte Eddie bij de Roofvogelboerderij in Berkel en Rodenrijs. "Als je die blik van die vogel ziet: erg indrukwekkend."Maar de foto van de Erasmusbrug is zijn persoonlijke favoriet. "De brug wordt vaak gefotografeerd vanaf de zijkant. Het is te gevaarlijk om erop te staan met de trams en zo", zegt hij. Door corona reden er echter geen trams en toen zag Eddie zijn kans schoon om de foto te maken die al een tijdje door zijn hoofd spookte. "Daarom is deze foto mijn favoriet, want je kan hem niet zomaar maken."Eddie fotografeert dus alleen als hobby. Die ontstond in 2018. Met behulp van een abonnement bij een fotoblad, een fotocursus en kennis die hij vergaarde bij bevriende fotografen maakt hij nu nagenoeg professionele foto's. Iets heel anders dan zijn werk als ICT-manager. "Fotografie is heel leuk omdat het heel ontspannend is", zegt de hobbyfotograaf. "Je leert kijken naar alles wat er om je heen gebeurt, iets waar mensen vaak niet aan denken omdat ze zo erg in hun routine zitten of op hun telefoon kijken."De fotostijl van Eddie? Nou, het liefst fotografeert hij tijdens de zonsopkomst of zonsondergang. "Het is altijd weer anders. De ene keer is het donker en de andere keer is er ochtendrood", zegt hij. Ook de foto van de Erasmusburg werd vroeg in de ochtend gemaakt, waardoor de lucht paars kleurt. "De lucht bepaalt de foto."Verder schiet de hobbyfotograaf allerlei kiekjes – of het nou om architectuur of om landschappen gaat. Al heeft hij voor dat laatste een kleine voorkeur. "En als ik hoor dat er ergens een uil is gespot, dan rijd ik er gerust het hele land voor door."De foto's die Eddie maakt vallen ook in de smaak bij zijn collega's. In zijn kantoor heeft hij een hele muur bedekt met A4'tjes van zijn foto's. Die muur leidt vaak tot reacties en ook de plaatjes uit de scheurkalender zorgen voor een 'ontplofte WhatsApp'. Onder zijn collega's is de brugfoto favoriet. "Sommigen wilden die foto hebben. Eén collega wil hem zelfs kamerbreed als fotobehang."