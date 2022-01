Artistieke apen hebben een unieke stijl

Orang-oetans kunnen tekeningen maken die hun persoonlijkheid en gemoedstoestand weerspiegelen.Dierentuindieren vervelen zich weleens. Verzorgers proberen dat te voorkomen door hen uit te dagen met allerlei spelletjes of opdrachten. Ze verstoppen bijvoorbeeld voedsel of leggen een doolhof aan. Bij primaten zoals orang-oetans kan dat op dezelfde manier als waarop wij onze kinderen bezighouden: door ze een tekening te laten maken.Tussen 2020 en 2016 maakten vijf vrouwelijke orang-oetans in het Tama Zoological Park in Japan gezamenlijk bijna 1.500 tekeningen. De verzorgers hadden die tekeningen al die tijd bijgehouden, en lieten ze nu bestuderen door biologen. Zij stelden vast dat de apen de tekeningen niet willekeurig maakten. Elke orang-oetan heeft haar eigen persoonlijke stijl, met favoriete kleuren en patronen.De wetenschappers merken in hun analyse in het tijdschrift Animals ook op dat de tekeningen zelfs schommelingen in de gemoedstoestand van de orang-oetans weerspiegelen. In de lente gebruikte één van de apen bijvoorbeeld vaker paars als dominante kleur, terwijl ze liever groen gebruikte in de zomer en winter. Wanneer een orang-oetan in de groep zwanger was, verkoos ze rood als boventoon in haar tekeningen.