Taliban bevelen winkeleigenaren om paspoppen te onthoofden

Winkeleigenaren in het westen van Afghanistan moeten van het talibanregime etalagepoppen onthoofden. De paspoppen schenden islamwetten, menen de taliban. Hun nieuwe regime heeft nog geen landelijk beleid opgesteld over mannequins en standbeelden.



In eerste instantie bedekten winkeliers de hoofden van etalagepoppen met bijvoorbeeld sjaals of plastic zakken. Dit was niet genoeg voor de nieuwe machthebbers. Op sociale media gaat een video rond van mannen die de hoofden van poppen afzagen.



De taliban voeren hun strenge interpretatie van islamitische wetten steeds meer door. Onlangs goten medewerkers van de inlichtingendienst ongeveer 3.000 liter alcoholische drank in een kanaal in de stad Kaboel, als maatregel tegen alcoholverkoop.



Het regime beperkt ook de rechten van vrouwen. Al snel na de machtsovername in Afghanistan mochten veel vrouwen niet meer aan het werk en veel meisjes niet meer naar school. De taliban meldden vorige week dat vrouwen alleen nog lange afstanden mogen reizen als zij vergezeld worden door een naast mannelijk familielid.

Reacties

08-01-2022 09:56:12 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.571

OTindex: 80.557

Quote:

medewerkers van de inlichtingendienst goten

3.000 liter alcoholische drank in een kanaal hebben de vissen daarvan genoten?



Laatste edit 08-01-2022 09:56 hebben de vissen daarvan genoten?

08-01-2022 10:29:37 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.688

OTindex: 27.733

@allone : Die kunnen niet antwoorden. Hebben last van een kater.

08-01-2022 11:19:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.571

OTindex: 80.557





Laatste edit 08-01-2022 11:20 @Emmo : oei, in het algemeen houden katers wel van vissen, maar vissen niet van katers.

08-01-2022 11:48:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.571

OTindex: 80.557

@Emmo : ja zeker .. en heel veel meer valt er niet over dit artikel te zeggen, behalve als je een tirade over de taliban wilt houden. ja zeker .. en heel veel meer valt er niet over dit artikel te zeggen, behalve als je een tirade over de taliban wilt houden.

08-01-2022 11:55:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.688

OTindex: 27.733

@allone :

behalve als je een tirade over de taliban wilt houden. Quotebehalve als je een tirade over de taliban wilt houden. Dat doe ik een andere keer wel

08-01-2022 12:57:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.304

OTindex: 87.398

Het zou handig zijn om die hoofden toch te bewaren. Voor het geval dat er weer eens betere tijden aanbreken.

En met Velpon zie je er dan geen barst van!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: