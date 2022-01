3000 lege vliegtuigen in België de lucht in om landingsrechten te behouden

Luchtvaartmaatschappijen voeren spookvluchten uit om hun start- en landingsrechten veilig te stellen. Zonder deze rechten ben je niet welkom op een luchthaven. Maatschappij Brussel Airlines is van plan om 3000 lege vluchten de lucht in te sturen om hun vliegrechten veilig te stellen. Dat nieuws zorgt voor woedende reacties.



Belgische onderzoeksmedia melden het nieuws van de lege vliegtuigen. De Lufthansa Groep, waar onder meer Brussels Airlines deel van uitmaakt, heeft vanwege de omikrongolf veel vluchten moeten annuleren: 33.000 geplande vluchten tot en met einde maart.



Om de start- en landingsrechten veilig te stellen, worden deze winter 18.000 vluchten 'onnodig' uitgevoerd. Brussels Airlines wil 3000 lege vliegtuigen de lucht in te sturen, zo melden de onderzoeksmedia.



De maatschappijen doen dit om hun start- en landingsrechten niet te verliezen. Die rechten zijn heel belangrijk, licht luchtvaartdeskundige Joris Melkert toe. "Op prominente luchthavens zoals Schiphol of Brussels Airport wordt daar flink om gestreden. Zonder deze rechten ben je niet welkom op een luchthaven", zegt Melkert. "Als een airline eenmaal zo'n slot verliest dan is de maatschappij deze ook voor altijd kwijt."



Aan de landingsrechten zitten voorwaarden, zegt de luchtvaartdeskundige. "De regel was dat luchtvaartmaatschappijen minstens 80 procent van hun slots moeten gebruiken hun recht te houden. Gebeurde dat niet, waren ze hun slot kwijt."



Vanwege corona is het aandeel slots dat gebruikt moet worden verlaagd naar 50 procent. "Maar blijkbaar is dat nog te hoog voor sommige maatschappijen en moeten ze met lege vliegtuigen dit doel behalen" zegt Melkert.



De Belgische federale overheid heeft de Europese Commissie al een brief gestuurd om aandacht te vragen voor dit probleem. De verantwoordelijk Belgische minister noemt het volstrekt 'onbegrijpelijk' en vraagt de Europese Commissie om de norm van 50 procent verder te verlagen.



Ook twitteraars hebben er geen goed woord voor over. "Daar sta je dan bij de vleesvervangers", twittert Jan. Vincent twittert: "Dit is dweilen met de kraan open."

